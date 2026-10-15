Más elegante y, para muchos, más agradable en carretera que la Yamaha Ténéré 700

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 11:22h.

El radiador queda disimulado con las aletas y los protectores laterales

Yamaha le pone marchas al scooter

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A la Yamaha Ténéré 700 le ha salido un duro rival con la Moto Guzzi Stelvio, un modelo que no nos puede parecer más impresionante. Desde que salió a la venta por primera vez, hace unos pocos años, logró cautivar nuestra atención, y nos ha acabado por enamorar del todo. Y a nivel estético, son muy pocas las motos que le pueden plantar cara, al tener una estética moderna, con una vistosa carcasa para el depósito de combustible, que termina unido a la pantalla parabrisas.

El radiador queda disimulado con las aletas y los protectores laterales, y se pueden apreciar lo bien integrados que han quedado los soportes para las maletas sin alterar la estética. Su propulsor es algo que marca la diferencia, gracias a su tamaño compacto, con una cilindrada de 1042 centímetros cúbicos y de refrigeración líquida, rindiendo a una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, y con un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm.

El consumo declarado es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, y la gestión electrónica se realiza gracias a una plataforma inercial desarrollada por Continental. El acelerador electrónico permite elegir entre cinco modos de conducción, y también se puede elegir entre varios niveles del control de tracción, del ABS o del comportamiento del motor. Su autonomía es impresionante, debido al depósito de combustible de 21 litros que tiene, y en la instrumentación encontramos una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Moto Guzzi Stelvio implica una inversión

Si quieres saber lo que cuesta esta Moto Guzzi Stelvio, te sorprenderá que apenas implica una inversión de 17.400 euros, lo que nos parece un auténtico chollo, teniendo en cuenta sus prestaciones, su tamaño y su diseño.