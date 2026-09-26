La Yamaha Ténéré 700 baja de precio y se convierte en la peor noticia para la Honda XL 750 Transalp

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 11:03h.

Su autonomía es un punto muy a tener en cuenta

Ni Africa Twin, ni Transalp, la Yamaha Ténéré 700 demuestra ser la mejor trail de media cilindrada

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Malas noticias para la Honda XL 750 Transalp. Porque a su gran rival históricamente hablando le han bajado el precio, lo que provoca que sea incluso más apetecible de lo que ya era antes. Así que ahora mismo cuesta encontrar alguna excusa para no querer conseguir la Yamaha Ténéré 700, que se acaba por consagrarse como la mejor trail que se puede conseguir en estos momentos, al menos dentro del catálogo de la marca de los diapasones.

Y durante el año 2025 también sufrió una serie de importantes mejoras y actualizaciones para acabar de pulir los pequeños defectos que pudiera tener. Además de recibir la homologación Euro 5+, también se revisó el diseño de la carrocería y del faro delantero, se reubicó el depósito de combustible, se mejoró la ergonomía, se mejoró el soporte del silenciador, se instaló un nuevo sistema de bieletas, nuevos conmutadores, nuevas pletinas de la dirección…

Todo, para conseguir una estética Racing, sin ser exageradamente dakariana. Su autonomía es un punto muy a tener en cuenta, gracias al depósito de 16 litros de capacidad, y gracias al acelerador electrónico YCC-T, permite elegir entre dos mapas de motor. También cuenta con control de tracción desconectable o con ABS en tres niveles, mientras que el motor que equipa es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 689 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 8.000 rpm. Y el consumo homologado es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros.

La Yamaha Ténéré 700 ahora está en 11.999 euros

El precio de la Yamaha Ténéré 700 ahora es más accesible que nunca, pues se ubica en 11.999 euros. Si buscas una moto perfecta, esta puede ser tu solución.