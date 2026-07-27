Ni Africa Twin, ni Transalp, la Yamaha Ténéré 700 demuestra ser la mejor trail de media cilindrada

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 22:45h.

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Cuando hablamos acerca de las mejores trail de media cilindrada, existen una larga lista de opciones que hacen que sea complicado escoger cuál es la más convincente en todos los aspectos. En Honda, presumen de modelos como la Africa Twin o la XL 750 Transalp, aunque para nosotros, la gran referente continúa siendo la Yamaha Ténéré 700, que es una de las mejores de todos los tiempos, gracias a su larga lista de características que la hacen tan especial.

Comenzando por un peso realmente ligero pese a ser de un tamaño importante, de unos 200 kilos. Esto la hace fácil de manejar, e ideal para realizar rutas y trayectos de todo tipo, en asfalto o fuera de él. Su motor también cuenta con una gran reputación por su fiabilidad y durabilidad, al ser un CP2 de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con una entrega de potencia y de par máximo desde bajo y medio régimen, que lo hace tan sensacional.

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A nivel mecánico, es realmente sencilla, por lo que es una moto fácil y económica de reparar, en caso de que sufra alguna avería, sin una electrónica tan compleja como otros modelos del mismo sector. Otro de los puntos fuertes de esta moto es su versatilidad, que le permite viajar por carretera con comodidad, y no es para nada sorprendente que tenga tan buenas valoraciones. Porque todas las personas que han adquirido esta moto han coincidido en señalar que es una apuesta segura.

El precio, un punto a favor de la Yamaha Ténéré 700

Y otro detalle que claramente juega a favor de la Yamaha Ténéré 700 en el momento de plantearse su adquisición es el hecho de que pueda estar en tu garaje por una cifra tan apetecible. Para ser más concretos, apenas se necesita un total de 11.199 euros, lo que nos parece un auténtico chollo.