Triumph acerca su ADN británico a más bolsillos con una custom de acceso

Coches y Motos 14 OCT 2026 - 10:02h.

Hay dos elementos que brillan por encima de todo en esta moto

La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca

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Desde Triumph han vuelto a hacer lo que mejor saben, que es sorprender a la gente con motos que nos parecen impresionantes, y que combinan prestaciones con comodidad y seguridad. Y la moto que más nos llama la atención es la Rocket 3 Storm R, una versión más deportiva que la tradicional, y que no pasa desapercibida gracias a su imponente estética, que además recientemente se ha actualizado, para conseguir que sea incluso mejor.

Entre las novedades más reseñables, se encuentra la homologación Euro 5+, así como unas llantas de aluminio forjado más ligeras y con un nuevo diseño. Hay dos elementos que brillan por encima de todo en esta moto, que son su depósito de combustible de 19 litros, lo que le permite tener una gran autonomía, y el basculante mono brazo que deja al descubierto la llanta trasera. Pero el apartado diferencial es su impresionante motor, de 2458 centímetros cúbicos de cilindrada.

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Rinde a una potencia de 182 CV a 7.000 revoluciones por minuto, una cifra increíble, junto a un par máximo de 225 Nm a 4.000 rpm, con una aceleración impresionante, pasando de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos. La IMU desarrollada por Continental se encarga de gestionar el ABS, el control de tracción, los cuatro modos de conducción y todo lo demás, mientras que en la instrumentación tenemos una pantalla TFT a todo color.

Precio de la Triumph Rocket 3 Storm R

El precio de esta Triumph Rocket 3 Storm R ayuda a decidirse por su compra, pues a pesar de que no sea una moto barata, creemos que los 26.845 euros que cuesta es una cifra que se puede asumir sin problema, y que es una inversión que está totalmente justificada.