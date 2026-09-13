Bonita y con grandes capacidades ruteras, esta Triumph es una de las cruiser más equilibradas

Coches y Motos 13 SEP 2026 - 03:36h.

Es ideal para hacer rutas e irse de aventura

La Triumph más bonita de la historia de la marca es de 2023

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Desde Triumph son capaces de crear motos asombrosas, y lo vuelven a dejar claro con una cruiser que es considerada como una de las más equilibradas para viajar. Es ideal para hacer rutas e irse de aventura, y su diseño nos parece inmejorable, por lo que la consideramos como una de las motos más bonitas que recordamos haber visto. Y el precio de la Rocket 3 Storm R ayuda mucho a decidirse por su adquisición, ya que es más reducido de lo que puede parecer en un principio.

Tiene una presencia increíble, debido a su imagen musculosa y poderosa, y a primera vista destaca por un diseño escultural donde dos elementos brillan por encima de los demás, que son el gran depósito de combustible de 19 litros de capacidad y el basculante mono brazo que deja al descubierto la llanta trasera de aluminio. El doble faro delantero de LED también es algo que no pasa inadvertido, y el asiento es muy cómodo, perfecto para irse de ruta.

El motor que tiene equipado es descomunal, con una cilindrada de 2458 centímetros cúbicos, el más grande usado en una moto en producción, que alcanza los 182 CV de potencia a 7.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 225 Nm a 4.000 rpm. Pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, y tiene instalada una IMU de seis ejes desarrollada por Continental que permite gestionar el ABS, el control de tracción, los cuatro modos de conducción y mucho más. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT que te proporciona toda la información necesaria.

La Triumph Rocket 3 Storm R cuesta un total de 26.895 euros

Lógicamente, no se trata de una moto barata. Pero, de todas formas, pensamos que los 26.895 euros que cuesta la Triumph Rocker 3 Storm R es una cantidad que merece mucho la pena pagar, y que queda totalmente amortizada.