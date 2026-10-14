Royal Enfield pone el estilo clásico al alcance de más motoristas

Coches y Motos 14 OCT 2026 - 03:41h.

Es una moto confiable e intuitiva, que además es realmente cómoda

Royal Enfield pone contra las cuerdas a marcas más caras con una scrambler sencilla y accesible

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En Royal Enfield han conseguido crear una moto que es maravillosa, y que es ideal para los amantes de lo retro y de lo clásico. Y por si no fuera suficiente con esto, también le han colocado un precio apto para todos los bolsillos, lo que hace de esta Hunter 350 una de las mejores inversiones que se pueden realizar en estos momentos. Es una naked que destaca a simple vista por su cuidada estética, con acabados modernos en el chasis y en la parte ciclo, para hacerla irresistible.

Destaca el bastidor de tubo central de acero, con doble tirante sujeto al cárter del motor, desarrollado por Harris Performance. El peso total del conjunto es de 181 kilos, con pinzas de freno Bybre, y un ABS de doble canal. Es una moto confiable e intuitiva, que además es realmente cómoda, gracias a su estudiada ergonomía, que hace que esta moto sea ideal para hacer todo tipo de trayectos. Y equipa un motor de un solo cilindro, con una cilindrada de 349 centímetros cúbicos en su interior.

Está refrigerado por aire y aceite, con una potencia de 20 CV a 6.100 revoluciones por minuto, lo que la hace totalmente apta para el carné A2, y con un par máximo de 27 Nm a 4.000 rpm. La potencia se entrega de manera lineal, con una velocidad máxima que ronda los 114 kilómetros por hora, mientras que en la instrumentación fusiona elementos analógicos y digitales, aunque lo que más destaca es una pantalla LCD que ofrece toda la información necesaria.

Precio de la Royal Enfield Hunter 350

Desde Royal Enfield han querido hacer de esta Hunter 350 una moto apetecible y accesible para todas las economías, lo que ha provocado que la pongan a la venta por una cantidad total de apenas 4.187 euros.