Coches y Motos 14 OCT 2026 - 08:08h.

El Torres es uno de los KGM más vendidos en España

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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El KGM Torres tiene una de las carrocerías más particulares de su categoría. Parece un todoterreno grande, con un frontal vertical, protecciones marcadas y una trasera que recuerda a los vehículos preparados para viajar lejos del asfalto. Sin embargo, su planteamiento es bastante más familiar de lo que su apariencia podría sugerir.

La versión híbrida HEV añade una mecánica de 204 CV, cambio automático y etiqueta ECO, una combinación especialmente interesante para quienes quieren un SUV amplio sin asumir los consumos de un gasolina convencional de gran tamaño.

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Además, las campañas comerciales permiten encontrarlo con descuentos importantes respecto a su tarifa, acercándolo al presupuesto de modelos considerablemente más pequeños.

Un SUV grande que aprovecha bien cada centímetro

El Torres mide aproximadamente 4,71 metros de longitud y 1,89 de anchura. Son dimensiones generosas, pero KGM las ha aprovechado para crear un habitáculo especialmente espacioso.

La carrocería mantiene un techo elevado y una zona posterior de formas bastante rectas. Eso permite ofrecer una segunda fila cómoda y un maletero de hasta 839 litros según el método de medición utilizado por la marca.

Es una cifra muy importante para un SUV de este precio. Permite transportar equipaje familiar, material deportivo o compras voluminosas sin necesidad de recurrir a un vehículo de siete plazas.

El diseño exterior también tiene mucha personalidad. El frontal utiliza una parrilla formada por elementos verticales, los pasos de rueda quedan protegidos por molduras oscuras y la trasera incorpora detalles que recuerdan a los todoterrenos clásicos.

No significa que el Torres híbrido esté pensado para afrontar rutas extremas. Su principal virtud es combinar esa apariencia robusta con una utilización cómoda en carretera.

La mecánica híbrida cambia bastante su atractivo

El Torres HEV utiliza un motor de gasolina turbo de 1,5 litros acompañado por un sistema eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 204 CV y se transmite mediante una caja automática específica para esta mecánica.

El sistema puede aprovechar la propulsión eléctrica durante numerosas fases urbanas, especialmente cuando se circula a baja velocidad o se recupera energía durante las frenadas.

KGM anuncia un consumo combinado WLTP alrededor de los 6 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la versión. Es una cifra razonable teniendo en cuenta el tamaño y la carrocería del vehículo.

La etiqueta ECO también supone una ventaja para quienes necesitan circular por zonas con restricciones medioambientales.

No es un híbrido enchufable y no necesita conectarse a la red eléctrica. Basta con repostar gasolina y utilizarlo normalmente, dejando que el sistema gestione la combinación de ambos motores.

Mucho equipamiento sin entrar en precios premium

El interior utiliza dos pantallas de 12,3 pulgadas, una destinada a la instrumentación y otra al sistema multimedia. La presentación resulta moderna y ofrece numerosas funciones de conectividad y asistencia.

Dependiendo del acabado pueden aparecer asientos calefactados, regulación eléctrica, cámara de visión periférica y diferentes elementos de confort.

La gama española del Torres HEV ha anunciado precios promocionales alrededor de 31.500 euros para determinadas versiones, frente a tarifas superiores antes de aplicar descuentos. Es importante comprobar las condiciones concretas, porque las campañas pueden variar según financiación y disponibilidad.

Pero incluso tomando esa cifra como referencia, el posicionamiento resulta interesante. No es habitual encontrar un SUV de más de 4,7 metros, con un maletero tan grande y mecánica híbrida automática por un presupuesto semejante.

El Torres no tiene el refinamiento de determinados SUV premium ni pretende competir con ellos por imagen de marca. Su atractivo está en ofrecer mucho espacio, una mecánica razonablemente eficiente y una dotación generosa.

Para una familia que priorice comodidad y capacidad de carga, puede resultar una alternativa especialmente lógica frente a SUV compactos más conocidos que cuestan cantidades parecidas.