Más equilibrada para viajar y, para una amplia mayoría, más práctica que la BMW R 1300 GS

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 06:39h.

Cuenta con un sistema SIRS de ayudas electrónicas

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Si buscas una moto equilibrada para hacer viajes e irte de ruta por todo tipo de terrenos, creemos que la Suzuki V-Strom 1050 DE es la moto que andas buscando. Es una inversión realmente apetecible, y una alternativa más que interesante a la BMW R 1300 GS, por lo que no podemos hacer otra cosa que recomendar echarle un vistazo, y analizar a fondo todo lo que ofrece. Y en su parte ciclo, se encuentran materiales de gran calidad.

Las suspensiones son de gran recorrido, con un equipo desarrollado por KYB, mientras que los frenos son Tokico, y el chasis se mantiene sin variaciones, por lo que conserva el bastidor de doble viga de aluminio. Pero el punto fuerte en esta moto es su increíble motor, de dos cilindros en V, con una cilindrada de 1037 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 106 CV. Destaca por su respuesta suave desde bajo régimen, con distintos modos de conducción, y monta un quickshifter bidireccional.

La electrónica tampoco se queda atrás en esta moto, al contar con el sistema SIRS de ayudas electrónicas, con tres niveles para el control de tracción, desconectable en la rueda trasera. La IMU desarrollada por Bosch se encarga de gestionar todo, como el ABS en curva, el control de frenada, el control de velocidad de crucero o el sistema de arranque en pendiente. Y la instrumentación ofrece una pantalla TFT a color que muestra toda la información necesaria.

La Suzuki V-Strom 1050 DE tiene un descuento brutal

Si te convence la Suzuki V-Strom 1050 DE, tenemos más buenas noticias que darte. Porque ha recibido un descuento sensacional de 2.500 euros, lo que acaba de dejar su precio final de venta al público en unos muy accesibles 12.999 euros. Una maravilla.