Más versátil y, para muchos, una opción mejor que el Toyota RAV4

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 15:49h.

Este SUV sigue siendo una referencia en el mercado

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El Nissan Qashqai tiene buena parte de culpa de que hoy las carreteras estén llenas de SUV. Su primera generación fue una de las grandes impulsoras de esta categoría en Europa. Ahora vive su tercera entrega y, después de un comienzo algo discreto, ha vuelto a ganar protagonismo. Sigue siendo una de las referencias entre los SUV familiares.

Una de sus virtudes está precisamente en el equilibrio. El Qashqai mide 4,42 metros de largo, por lo que mantiene unas dimensiones manejables. A cambio ofrece un maletero de 504 litros, ampliable hasta 1.593 litros. Tiene espacio suficiente para una familia sin convertirse en un coche aparatoso para moverse diariamente.

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Dos versiones muy eficientes a elegir

También juega la baza del precio. La versión de acceso está disponible desde 28.100 euros al contado o 26.350 euros financiados. Utiliza un motor 1.3 DiG-T con tecnología híbrida ligera, 158 CV y 270 Nm. Nissan lo combina con cambio manual de seis relaciones y tracción delantera.

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Este Qashqai acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, alcanza 199 km/h y registra un consumo combinado de 6,3 l/100 km. Existe además una alternativa con cambio automático desde 27.600 euros al contado. Pero la verdadera guinda del pastel está un escalón por encima.

El e-Power, el favorito de muchos

Para muchos, el Qashqai e-Power es el que mejor aprovecha las cualidades del modelo. Sus ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el propulsor de gasolina 1.5 trabaja como generador de electricidad. El conjunto desarrolla 190 CV y 260 Nm y consigue un consumo medio de 5,1 l/100 km. Cuesta desde 31.900 euros al contado.

Nissan tampoco obliga a subir demasiado por la gama para encontrar un equipamiento completo. El acabado Acenta incorpora pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador bizona, acceso sin llave y cámara trasera. También ofrece faros Full LED, control de crucero inteligente y numerosos asistentes de seguridad.