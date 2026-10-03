El Audi más espectacular de la etapa contemporánea de la marca es de 2021

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 12:22h.

¿Quién dijo que los eléctricos estaban reñidos con la deportividad?

Este es el principal problema del Audi Q3

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Audi sorprendió en 2021 con un coche que rompía con buena parte de lo conocido hasta entonces en la marca. El Audi e-tron GT llegó como una berlina eléctrica de altas prestaciones, pero también como uno de los modelos más espectaculares de su historia reciente. Cinco años después, continúa siendo una de las propuestas más especiales de Ingolstadt.

El e-tron GT impone por proporciones. Supera ligeramente los cinco metros de longitud, mide solo 1,40 metros de alto y alcanza 1,96 metros de ancho. La batalla de 2,90 metros permite ofrecer un habitáculo amplio, mientras que el maletero se queda en 350 litros. Aquí la practicidad no es precisamente su razón de ser.

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Audi demuestra que la era eléctrica también puede dar buenos deportivos

Audi ha perfeccionado las opciones desde aquel lanzamiento. La gama actual utiliza una batería de 105 kWh y todas las versiones disponen de tracción total. El escalón inicial, denominado e-tron GT quattro, ya entrega 585 CV y 625 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 4 segundos y homologa hasta 601 kilómetros de autonomía.

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Pero eso es solo el principio. El S e-tron GT eleva la potencia hasta 680 CV y rebaja el 0 a 100 km/h a 3,4 segundos. Por encima aparece el RS e-tron GT, con nada menos que 857 CV. Este último necesita únicamente 2,9 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado.

Hasta 925 CV de potencia y casi 600 km de autonomía

La guinda del pastel es el RS e-tron GT performance. Sus dos motores desarrollan hasta 925 CV y 1.027 Nm. El Audi completa el 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza 250 km/h. Su autonomía WLTP llega a 583 kilómetros. Son prestaciones propias de un superdeportivo.

El equipamiento está igualmente a la altura. Audi incluye suspensión neumática adaptativa, climatizador de tres zonas, Audi virtual cockpit plus, navegador MMI, cámara trasera y numerosos asistentes de seguridad. También equipa faros LED, llantas de 19 pulgadas y techo panorámico de cristal. La tecnología tiene un protagonismo absoluto.

El Audi e-tron GT parte actualmente de 111.700 euros y juega en una liga reservada a muy pocos. El Porsche Taycan es su rival más evidente, acompañado por otras berlinas eléctricas premium de altas prestaciones.