El Mercedes más atractivo de las últimas generaciones es de 2023

Coches y Motos 02 OCT 2026 - 01:38h.

El CLE Coupé es uno de los modelos más bonitos de la historia de reciente de la marca alemana

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes presentó el CLE Coupé en julio de 2023 para sustituir de una vez a los antiguos Clase C y Clase E Coupé. Podía haber creado un producto intermedio y poco definido, pero eligió una carrocería larga, baja y con proporciones de gran turismo. El resultado tiene argumentos para ser uno de los Mercedes más atractivos de las últimas generaciones.

Su diseño llegó además en un momento dominado por SUV, parrillas enormes y detalles luminosos cada vez más complejos. El CLE recuperó una receta mucho más sencilla: capó largo, dos puertas, ventanillas sin marco y un techo que cae suavemente hasta la trasera. No necesitó inventar una categoría para entrar por los ojos.

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Un capó largo cambia toda la postura del coche

El frontal queda cerca del suelo y utiliza una parrilla inclinada llena de pequeñas estrellas en muchas versiones. Los faros se estrechan hacia el centro y el capó incorpora dos líneas elevadas que prolongan visualmente la carrocería. Incluso parado, el coche parece avanzar hacia delante.

De perfil se aprecia la gran distancia entre el eje delantero y el parabrisas. La cabina queda retrasada, las puertas son largas y el techo forma una curva continua sin un pilar central visualmente pesado. Las ruedas grandes llenan los pasos, pero no rompen la elegancia con protecciones o piezas añadidas.

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La trasera utiliza pilotos divididos en dos elementos y unidos por una moldura oscura. El portón es corto y el paragolpes mantiene una anchura limpia. Los acabados AMG pueden añadir entradas y salidas más agresivas, aunque la silueta básica funciona especialmente bien en configuraciones menos recargadas.

La tecnología queda envuelta en un ambiente de cupé

El interior toma elementos de la Clase C, incluida una pantalla central ligeramente orientada hacia el conductor y la instrumentación digital independiente. La iluminación ambiental recorre salpicadero y puertas, mientras los aireadores circulares aportan un detalle reconocible sin llenar toda la cabina de formas extrañas.

Los asientos delanteros quedan bajos y pueden incorporar múltiples reglajes, calefacción y ventilación. Detrás hay dos plazas más utilizables de lo que su techo sugiere, una ventaja heredada de las dimensiones cercanas a las del antiguo Clase E Coupé. Sigue siendo un coche para cuatro antes que un biplaza con asientos testimoniales.

La gama nació con motores de cuatro y seis cilindros electrificados, todos asociados al cambio automático. Las versiones de seis cilindros encajan especialmente bien con su carácter por suavidad y reserva de potencia, aunque incluso las mecánicas de acceso mantienen prestaciones suficientes para viajar con tranquilidad.

Mercedes cuidó también la aerodinámica y el aislamiento para sostener esa idea de gran turismo. A velocidad de autopista, la carrocería baja reduce el ruido del viento y los asistentes alivian los trayectos largos. El CLE puede cubrir cientos de kilómetros sin convertir al conductor en un simple pasajero.

Un gran turismo en una época dominada por los SUV

El CLE no es el Mercedes más práctico ni el más avanzado de su catálogo. Tampoco intenta serlo. Su atractivo nace de dedicar casi cinco metros de coche a una postura baja, dos puertas largas y una línea de techo que prioriza la silueta.

Desde 2023 han aparecido modelos eléctricos más llamativos y frontalmente más atrevidos, pero pocos poseen unas proporciones tan naturales. El CLE recuerda que la elegancia de Mercedes funciona mejor cuando la estrella acompaña al diseño en lugar de sustituirlo.

Ahí reside su encanto. El capó, la cabina retrasada y la trasera ancha construyen una imagen que se entiende sin explicaciones. Para muchos aficionados, es el Mercedes moderno más atractivo porque parece un cupé auténtico antes de encender una sola luz.