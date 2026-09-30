Honda pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más emblemáticas

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 19:02h.

Es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Desde Honda han tenido un bonito detalle, poniendo al alcance de todos los públicos una de sus motos más emblemáticas, como es la CB 1000 F. Es una moto espectacular en todos los sentidos, inspirada en las naked de los años 80, y que combina el pasado con el presente. Tanto el motor como el carenado y la electrónica han sido diseñadas para garantizarte las mejores prestaciones, y no podemos estar más convencidos de que tiene lo que le hace falta para triunfar.

El depósito de gasolina es de forma angulosa, con asiento de dos plazas de una pieza, haciendo de la ergonomía uno de sus puntos fuertes, mientras que el silencioso y los colectores son cromados. El colín es típico de los años 70 y 80, y el motor es de sobra conocido por todos, pues es el mismo de la Fireblade. Es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida, y cuenta con doble árbol de levas.

Entrega una potencia de 124 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un consumo declarado de 5,6 litros por cada 100 kilómetros, además de embrague anti-rebote asistido. La velocidad máxima que alcanza es de 230 kilómetros por hora, y en el apartado electrónico se pueden destacar los cinco modos de conducción, el sistema ABS en curva, el freno motor ajustable, los faros full LED o la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación con conectividad.

La Honda CB 1000 F te costará 13.000 euros

Si deseas conseguir esta Honda CB 1000 F para poder presumir de una de las mejores motos que se han diseñado en la firma del Ala Dorada, tan solo vas a necesitar pagar un total de 13.000 euros, lo que es un chollo mires por donde lo mires.