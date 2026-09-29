Igual de barato que el MG3, pero con un consumo inferior y una estética que, para muchos, es más atractiva

Coches y Motos 29 SEP 2026 - 16:02h.

El utilitario chino ha llegado con mucha fuerza, pero el Peugeot 208 sigue siendo un top ventas

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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El MG3 de gasolina ha presionado los precios de los utilitarios europeos, aunque Peugeot responde con una oferta capaz de llevar el 208 Style Turbo 100 hasta 15.330 euros. La cifra queda en territorio de su rival chino y se acompaña de un consumo homologado de 5,2 l/100 km. Además, el francés conserva una de las carrocerías más llamativas de su categoría.

El descuento asciende a 6.716 euros sobre una tarifa de 22.046. Exige financiación y disponibilidad, de modo que la comparación correcta pasa por revisar intereses y coste total. Cumplidas esas condiciones, el 208 deja de ser la alternativa cara por diseño y entra de lleno en una batalla donde cada euro pesa.

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Una oferta de acceso que no parece desnuda

El acabado Style incluye faros y pilotos EcoLED, pantalla táctil de 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay y sensores traseros de aparcamiento. También conserva control de crucero, volante forrado en cuero y asiento del conductor regulable en altura. No hay llantas de aleación ni climatizador automático, pero el equipamiento cubre bien la rutina.

Peugeot ha evitado que el coche barato se reconozca desde lejos por unos paragolpes sin pintar o una iluminación anticuada. Las ruedas de 16 pulgadas llevan embellecedores, una solución más sencilla y económica de reparar que una gran llanta. El resultado mantiene una presencia cuidada sin inflar la factura por elementos puramente decorativos.

La pantalla central situada en alto y las teclas de acceso rápido facilitan utilizar navegación y música. El cuadro es más sencillo que en acabados superiores, aunque la información esencial queda bien visible. La postura baja y el volante pequeño aportan una sensación distinta a la del MG3 desde los primeros metros.

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Cien caballos y un gasto de 5,2 litros

El motor turbo de 1,2 litros desarrolla 100 CV y 205 Nm, asociado a una caja manual de seis velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y permite viajar a ritmo de autopista sin que el coche parezca limitado a la ciudad. La distribución por cadena de esta evolución también aporta un argumento práctico frente a anteriores variantes del bloque.

Su consumo WLTP de 5,2 l/100 km queda por debajo del registrado por el MG3 de gasolina comparable. La ventaja tiene sentido para quien no necesite la etiqueta ECO de un híbrido y prefiera una mecánica manual sencilla. Un depósito razonable y el repostaje rápido mantienen además la libertad para realizar viajes imprevistos.

Los detalles que hacen especial su carrocería

El frontal combina tres trazos luminosos verticales con una parrilla amplia y el nuevo emblema de Peugeot. El capó es corto, el parabrisas queda bastante tendido y el techo desciende hacia una trasera de hombros marcados. Los pilotos unidos por una franja negra terminan de darle un aspecto más ancho de lo que indican sus dimensiones.

Son muchos los conductores que lo consideran más atractivo que el MG3 porque sus rasgos parecen mejor integrados. La valoración se sostiene en elementos concretos: faros finos, proporciones bajas y una trasera que evita el aspecto puramente funcional. Con un precio promocional igual de ajustado y menor consumo, el diseño deja de ser un lujo añadido. El 208 se convierte en una compra racional que también entra por los ojos. Su tamaño contenido tampoco obliga a renunciar a cinco puertas ni a un maletero válido para la rutina.