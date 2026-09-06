Coches y Motos 06 SEP 2026 - 04:44h.

Este MG no tiene la fama de los HEV japoneses, pero tiene un precio imbatible

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota ha dominado durante años el mercado de los utilitarios híbridos, pero el MG3 Hybrid+ demuestra que existen alternativas capaces de competir en eficiencia y superar ampliamente al Yaris en potencia. Su principal argumento es un precio que parte de 19.699 euros antes de promociones.

Con los descuentos disponibles, el MG3 híbrido puede adquirirse desde aproximadamente 17.340 euros. El Toyota Yaris Hybrid comienza cerca de los 23.900 euros de tarifa y ronda los 20.300 euros con oferta, por lo que la diferencia continúa favoreciendo al modelo de MG.

Un híbrido con nada menos que 195 CV

El MG3 Hybrid+ combina un motor de gasolina atmosférico de 1,5 litros con una potente unidad eléctrica y una batería de 1,83 kWh. El sistema desarrolla 195 CV, una cifra excepcional para un utilitario de poco más de cuatro metros.

El motor eléctrico asume buena parte del protagonismo durante la conducción urbana. Dependiendo de la velocidad y del nivel de carga, el coche puede desplazarse únicamente con electricidad, funcionar como un híbrido en serie o combinar ambos motores para obtener las máximas prestaciones.

La transmisión automática cuenta con tres relaciones y el MG3 puede acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de ocho segundos. El Toyota Yaris Hybrid ofrece entre 116 y 130 CV, de modo que el modelo chino dispone de una ventaja considerable en aceleración y capacidad de respuesta.

Consumos contenidos sin necesidad de enchufarlo

El MG homologa un consumo combinado de 4,4 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones cercanas a 100 gramos de CO₂ por kilómetro. Gracias a su sistema híbrido autorrecargable, obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

No es necesario conectarlo a la corriente. La batería recupera energía durante las frenadas y también puede recibir electricidad generada por el motor de gasolina.

El Toyota Yaris continúa siendo algo más eficiente, con cifras oficiales que pueden bajar de los cuatro litros. Sin embargo, la diferencia de consumo es pequeña frente a la mayor potencia y el menor precio del MG3.

Un equipamiento tecnológico desde el inicio

El acabado Standard ya ofrece instrumentación digital, una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto, cámara trasera y sensores de aparcamiento.

También incorpora numerosos asistentes agrupados bajo la denominación MG Pilot, incluyendo frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

Los niveles Comfort y Luxury añaden elementos de confort y presentación. En el más completo pueden aparecer cámara de 360 grados, acceso sin llave, asientos delanteros calefactados y tapicería de cuero sintético. Todo ello sin superar los 23.000 euros de tarifa en el acabado Luxury.

Suficientemente práctico para el día a día

El MG3 mide 4,11 metros de longitud, una cifra que facilita su utilización en ciudad sin limitar demasiado el espacio interior. Dispone de cinco plazas y un maletero de 293 litros, similar al ofrecido por otros utilitarios híbridos.

Los materiales del habitáculo son sencillos y la calidad percibida no alcanza el nivel del Toyota. Su transmisión también puede elevar el ruido del motor durante las aceleraciones intensas. A cambio, MG incluye una garantía de siete años, un argumento que aporta tranquilidad frente a las dudas que todavía despiertan algunas marcas de reciente implantación.

El Toyota Yaris conserva ventajas importantes en consumo, valor de reventa y fiabilidad demostrada. El MG3 responde con 195 CV, mucho equipamiento y un precio varios miles de euros inferior. Esa combinación lo convierte en una de las compras más racionales para quien busque un híbrido pequeño, potente y asequible.