Kia reta a BMW y Mercedes con un SUV híbrido enchufable que sorprende por espacio, potencia y equipamiento

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 12:22h.

El Sorento no tiene el estatus de un premium alemán, pero es un SUV muy top

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Hay una característica del Kia Sorento que cambia por completo la comparación con numerosos SUV premium: ofrece siete plazas. No son dos asientos añadidos de manera testimonial a una carrocería compacta, sino una tercera fila integrada dentro de un coche grande y concebido desde el principio para funcionar como vehículo familiar.

La versión híbrida enchufable añade además tracción total, cambio automático y una mecánica suficientemente potente para mover el conjunto con solvencia. Frente a determinados BMW y Mercedes, el Sorento puede ofrecer más espacio y muchísimo equipamiento sin obligar a entrar en tarifas todavía más elevadas.

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Siete plazas que permiten organizar el coche según el viaje

La segunda fila se divide en proporción 60:40 y la tercera utiliza dos asientos abatibles individualmente. Eso permite pasar rápidamente de siete plazas a un enorme espacio para equipaje. Cuando únicamente viajan cuatro o cinco personas, la parte posterior puede dedicarse prácticamente por completo a maletas.

El tamaño exterior ayuda. El Sorento se acerca a los 4,8 metros y tiene una carrocería bastante cuadrada, con un techo que mantiene buena altura hasta la parte posterior. No intenta convertirse en un SUV cupé y sacrificar centímetros para conseguir una silueta más deportiva.

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Las puertas grandes facilitan colocar sillas infantiles y el acceso a la tercera fila resulta razonablemente sencillo. Son detalles que pesan mucho más que unas décimas de segundo de aceleración cuando el coche debe convivir diariamente con una familia numerosa.

Potencia suficiente sin renunciar al enchufe

El PHEV combina un motor 1.6 T-GDi con la parte eléctrica y utiliza tracción total. La respuesta conjunta permite acelerar de 0 a 100 km/h alrededor de los nueve segundos, una cifra más que suficiente para un SUV familiar de este tamaño.

La batería permite realizar una parte importante de los desplazamientos cotidianos utilizando electricidad. Cuando se carga cada noche, trayectos como llevar a los niños al colegio, acudir al trabajo o hacer la compra pueden completarse sin utilizar apenas gasolina.

En carretera entra en juego el motor térmico y desaparece la preocupación por encontrar cargadores. Es precisamente la combinación que tiene sentido en un vehículo pensado para vacaciones y largos desplazamientos: electricidad durante la rutina y gasolina disponible cuando llegan cientos de kilómetros por delante.

Equipamiento que en un premium suele costar bastante

Kia concentra buena parte de la dotación dentro de acabados bastante completos. Según versión aparecen cámaras de visión periférica, asientos calefactados y ventilados, instrumentación digital, gran pantalla multimedia, portón eléctrico y numerosos asistentes a la conducción.

También existe climatización para diferentes zonas y conexiones repartidas por el habitáculo. Puede parecer un detalle menor, pero con seis o siete ocupantes tener puertos disponibles y salidas de ventilación bien distribuidas se agradece rápidamente.

BMW y Mercedes ofrecen materiales más sofisticados, motores más prestacionales y mayores posibilidades de personalización. El Sorento responde con algo muy concreto: mucho coche por el dinero que cuesta.

Es grande, puede transportar siete personas, tiene etiqueta Cero y ofrece un nivel de equipamiento capaz de dejar pocas casillas pendientes. Para una familia que busque un SUV híbrido enchufable antes que un emblema premium, el Kia tiene argumentos muy serios para complicar la decisión a los alemanes.