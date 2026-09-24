El Subaru más bonito de las últimas generaciones es de 2022

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 23:54h.

El Solterra es, para muchos, el modelo más atractivo de la marca japonesa

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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Subaru estrenó el Solterra en 2022 como su primer eléctrico desarrollado para una producción amplia. La marca podía haber trasladado directamente las formas cuadradas del Forester o el Outback, pero eligió una carrocería bastante más atrevida, con un techo bajo, pasos de rueda enormes y un frontal alejado de sus modelos de gasolina.

El resultado continúa teniendo personalidad incluso después de sus actualizaciones. El Solterra parece un Subaru por su robustez y su planteamiento de tracción total, aunque introduce unas proporciones más ligeras y modernas. Tiene argumentos para ser considerado el diseño más logrado de sus últimas generaciones.

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Las protecciones forman parte de su imagen

El frontal original utilizaba una gran superficie hexagonal cerrada, recordando la forma de una parrilla sin necesitar una entrada de aire real. Los faros estrechos se prolongaban hacia los laterales y daban a la parte delantera una expresión más afilada que la habitual en la marca.

De perfil aparecen unas protecciones oscuras muy grandes alrededor de los pasos de rueda. Podrían resultar excesivas en otro coche, pero aquí conectan con la tradición campera de Subaru y reducen visualmente la altura de la carrocería.

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El techo desciende hacia una trasera marcada por dos alerones pequeños y unos pilotos que suben por los extremos. No sacrifica por completo la utilidad para parecer un cupé, pero evita la caja vertical de otros SUV familiares. Esa mezcla le queda especialmente bien.

Un habitáculo diferente sin caer en el exceso

La instrumentación se coloca muy alta y lejos del conductor, permitiendo consultarla por encima del volante. La consola central queda elevada y crea numerosos espacios para guardar objetos, mientras que la pantalla multimedia concentra navegación y conectividad.

El Solterra mide 4,69 metros y ofrece un maletero de entre 441 y 452 litros, según configuración. La segunda fila aprovecha el suelo plano y deja espacio suficiente para que dos adultos viajen cómodamente.

La altura libre al suelo y el sistema de tracción total mantienen una conexión clara con Subaru. Los modos específicos ayudan sobre nieve, barro o pistas sencillas, de modo que las protecciones exteriores no funcionan únicamente como decoración.

La evolución actual mejora autonomía y potencia

La gama actual incorpora una batería cercana a 73 kWh y una versión de tracción total con 343 CV. La autonomía homologada puede alcanzar 509 kilómetros, una mejora importante respecto a las configuraciones con las que el modelo inició su recorrido comercial.

El enlace facilitado publica un precio oficial de 48.016 euros para esa versión y una oferta desde 41.000 euros al incluir el Plan Auto+ y el descuento máximo. No es una cifra universal al contado y exige cumplir las condiciones indicadas.

Las versiones anteriores de 218 CV continúan apareciendo en determinadas ofertas, con autonomías de 413 a 454 kilómetros. Conviene comprobar que batería, potencia y año del vehículo coincidan antes de comparar precios.

El Solterra nacido en 2022 rompió con la imagen más conservadora de Subaru sin borrar aquello que distingue a la marca. Sus grandes protecciones, el techo descendente y una trasera muy trabajada crean un eléctrico fácilmente reconocible. Las mejoras técnicas posteriores lo hacen más competitivo, pero su mayor acierto ya estaba presente desde el principio: una carrocería con personalidad propia.