Coches y Motos 25 SEP 2026 - 01:18h.

El 7 SHS es un SUV muy top en cuanto a relación calidad/precio

Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

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El Jaecoo 7 SHS se enfrenta a los SUV premium desde el contenido, no desde el prestigio. Combina 279 CV, 90 kilómetros de autonomía eléctrica y una cabina con una dotación muy extensa. Su precio parte de una zona donde los modelos alemanes apenas ofrecen sus configuraciones básicas.

La diferencia resulta especialmente visible al igualar equipamiento. Elementos como los asientos ventilados, el techo panorámico, la cámara periférica o la proyección de información pueden elevar mucho la factura en un premium. El Jaecoo los reúne dentro de acabados cerrados y fáciles de entender.

Una cabina equipada desde el principio

El salpicadero está dominado por una pantalla vertical de gran tamaño. Desde ella se controlan navegación, conectividad, climatización y numerosos ajustes del vehículo. La instrumentación digital mantiene la información principal frente al conductor.

El acabado superior añade asientos delanteros calefactados y ventilados, techo de cristal, equipo de sonido y una iluminación ambiental configurable. También puede incorporar un head-up display, evitando tener que desviar la mirada hacia el centro para consultar velocidad o navegación.

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Los materiales visibles ofrecen un aspecto cuidado y aparecen superficies acolchadas en las zonas de contacto. No alcanza la consistencia de los mejores interiores alemanes, pero la presentación transmite una sensación claramente más cara que la tarifa del coche.

Noventa kilómetros eléctricos cambian el uso cotidiano

El sistema SHS combina un motor de gasolina turbo de 1,5 litros con la parte eléctrica para entregar 279 CV. La batería de 18,3 kWh permite homologar hasta 90 kilómetros eléctricos, suficientes para cubrir varios desplazamientos diarios sin arrancar el motor térmico.

Admite carga en corriente alterna y también recarga rápida en corriente continua de hasta 40 kW. Esta última posibilidad no es habitual en todos los híbridos enchufables y permite recuperar energía durante una parada relativamente breve lejos de casa.

Cuando la batería llega a su nivel mínimo, el sistema mantiene un funcionamiento híbrido. El consumo depende mucho del recorrido y de la frecuencia de carga: los 0,7 l/100 km homologados solo tienen sentido con la batería utilizada según el ciclo. Con ella agotada, el gasto real aumenta.

Mucho contenido por bastante menos dinero

La dotación de seguridad incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático, vigilancia del ángulo muerto y cámaras de visión periférica, según acabado. La garantía alcanza siete años o 150.000 kilómetros, mientras que la batería dispone de su propia cobertura.

La carrocería ronda los 4,5 metros y ofrece espacio suficiente para cuatro adultos. El diseño cuadrado favorece la altura posterior y el acceso, aunque el maletero no es el mayor entre los SUV de tamaño parecido.

Un Audi, BMW o Mercedes equivalente conserva ventaja en personalización, refinamiento de marcha y valor de marca. El Jaecoo plantea una comparación distinta: cuánto cuesta obtener 90 kilómetros eléctricos, mucha potencia y prácticamente todo el equipamiento deseable.

Para quien cargue en casa y valore el contenido por encima del emblema, el salto a un premium resulta difícil de justificar. El Jaecoo 7 SHS ofrece silencio urbano, capacidad para viajar y una cabina muy completa sin convertir cada elemento atractivo en una opción separada.