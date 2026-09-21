El nuevo modelo de Kia es, para la mayoría, el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 15:22h.

El Seltos es una apuesta interesante de la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El Kia Seltos quiere ocupar un hueco complicado. Se sitúa entre los SUV pequeños y modelos familiares como el Sportage, pero intenta evitar que esa posición intermedia lo convierta en un coche sin personalidad. La nueva generación apuesta por una carrocería cuadrada, mucho espacio y una futura mecánica híbrida que debería convertirse en uno de sus principales argumentos.

Hay que hacer una precisión importante: el híbrido ha sido anunciado, pero su disponibilidad depende del mercado y en España todavía no debe tratarse como una versión plenamente asentada en los concesionarios. Eso no impide valorar una fórmula que, sobre el papel, encaja perfectamente con lo que muchos compradores buscan.

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Formas cuadradas que le sientan especialmente bien

El Seltos abandona parte de las curvas de su predecesor. El frontal es alto y los faros quedan integrados alrededor de una gran parrilla, mientras que las luces diurnas crean un dibujo reconocible incluso a distancia.

De perfil aparece un techo prácticamente recto. Kia no ha intentado convertirlo en un SUV cupé y eso beneficia directamente al espacio posterior. El pilar trasero oscuro crea un pequeño efecto flotante y evita que la carrocería parezca una caja excesivamente sencilla.

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Los pilotos posteriores suben por los laterales y se prolongan hacia el centro del portón. Hay ciertos recuerdos del EV9 y del Sorento, dos modelos considerablemente más caros, y eso ayuda a que el Seltos tenga más presencia de la esperada.

Mucho coche dentro de poco más de 4,4 metros

La nueva generación ronda los 4,43 metros de longitud y aprovecha especialmente bien ese tamaño. Las plazas posteriores disponen de espacio suficiente para adultos y el techo recto mantiene una buena altura.

El maletero supera los 500 litros en determinadas configuraciones, una cifra que permite utilizarlo perfectamente como coche familiar. Ahí aparece una de sus mayores ventajas: ofrece una capacidad cercana a la de SUV mayores sin llegar a sus dimensiones exteriores.

Dentro hay dos pantallas integradas dentro de una gran superficie horizontal. Kia mantiene además diferentes accesos directos y controles que evitan depender completamente del sistema táctil.

El híbrido puede convertirse en la versión más interesante

Kia ha anunciado una motorización híbrida para el nuevo Seltos. Combina un motor de gasolina con asistencia eléctrica y está pensada para reducir considerablemente el consumo sin necesitar un enchufe.

Las cifras definitivas pueden variar entre mercados, por lo que conviene esperar a la configuración española antes de adjudicarle potencia, consumo o precio concretos. Lo importante es que el sistema permitirá al Seltos competir en uno de los segmentos donde los híbridos autorrecargables tienen cada vez más peso.

Si Kia consigue acompañarlo de una tarifa competitiva, la combinación puede resultar especialmente interesante. Un SUV de 4,43 metros, con más de 500 litros de maletero, diseño atractivo y consumos bajos tiene argumentos muy fáciles de entender.

El Seltos destaca precisamente porque no necesita recurrir a una carrocería extravagante. Es cuadrado, práctico y suficientemente diferente. Además, el futuro híbrido añade el componente racional que faltaba para completar la propuesta.

Todavía habrá que esperar para comprobar exactamente cómo queda configurada esa versión en España. Pero por diseño, espacio y potencial relación entre precio y consumo, el nuevo Seltos tiene argumentos para convertirse en uno de los Kia más atractivos del catálogo.