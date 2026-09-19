Más atractivo, barato y, para la mayoría, una opción más interesante que el Peugeot 3008

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 03:11h.

Citroën tiene un SUV top como alternativa a su compatriota

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El nuevo Citroën C5 Aircross comparte plataforma y mecánicas con el Peugeot 3008, pero utiliza esa base para construir un SUV considerablemente más orientado a la familia. Ofrece 651 litros de maletero independientemente del sistema de propulsión, una segunda fila amplia y una suspensión diseñada alrededor del confort.

También parte de una campaña más ajustada. El Hybrid de 145 CV se anuncia desde 26.990 euros financiando, mientras que las versiones equivalentes del Peugeot suelen situarse por encima. Para quien necesite espacio y comodidad, el Citroën convierte esa diferencia en algo más que una cuestión de precio.

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Mucho maletero con cualquier motor

El C5 Aircross alcanza 4,65 metros y aprovecha su carrocería cuadrada para ofrecer una zona de carga de 651 litros. Lo importante es que esa cifra se mantiene en el híbrido, el enchufable y los eléctricos, porque la plataforma fue diseñada desde el principio para alojar diferentes sistemas.

Con los respaldos abatidos se superan los 1.600 litros. El portón es ancho, el borde queda a una altura razonable y las paredes laterales permiten utilizar bien el volumen disponible. Para viajes familiares, estas soluciones tienen más valor que una línea de techo especialmente llamativa.

La segunda fila también ha recibido atención. Hay buen espacio para las piernas y el suelo facilita acomodar a los pasajeros. El Peugeot 3008 tiene un interior visualmente más espectacular, pero el Citroën responde con una utilización del espacio más directa y sencilla.

Un diseño atrevido sin imitar al 3008

El frontal combina el nuevo emblema ovalado de Citroën con unas luces divididas en varios trazos. El capó horizontal y los pasos de rueda marcados aportan presencia, mientras que los laterales evitan líneas innecesarias.

Detrás, los pilotos parecen flotar sobre la carrocería y sobresalen ligeramente hacia los extremos. Es la zona más particular del coche y ayuda a reducir visualmente el tamaño del portón. El resultado resulta moderno sin recurrir a la silueta de cupé del Peugeot.

Dentro destaca una gran pantalla vertical que parece suspendida sobre la consola. Los asientos Advanced Comfort utilizan un acolchado especialmente mullido y el salpicadero mantiene una disposición más relajada que deportiva.

El confort como criterio para elegirlo

La suspensión con topes hidráulicos progresivos busca filtrar baches, juntas y ondulaciones. Citroën ha evitado la puesta a punto firme que numerosos SUV adoptan para transmitir una deportividad que pocas familias necesitan.

El Hybrid de 145 CV utiliza cambio automático, obtiene la etiqueta ECO y no requiere enchufe. Por encima aparece un híbrido enchufable de 225 CV con hasta unos 83 kilómetros eléctricos. La gama también contempla eléctricos de 210 y 230 CV, con autonomías homologadas de hasta aproximadamente 538 kilómetros.

Los 26.990 euros anunciados para el Hybrid YOU exigen financiación y deben compararse con el coste total del crédito. Aun así, el posicionamiento inicial queda por debajo del Peugeot equivalente.

El 3008 conserva una cabina más futurista y una imagen cercana al cupé. El C5 Aircross resulta más interesante para la mayoría de familias porque ofrece más maletero, un acceso sencillo y una conducción especialmente cómoda. Es menos teatral y bastante más útil cuando toca viajar cargado.