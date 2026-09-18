Más refinado, económico y, para algunos, una opción más interesante que el Skoda Octavia

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 16:54h.

El Octavia compite contra compactos más racionales por precio

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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El Skoda Octavia es una referencia cuando se necesita muchísimo maletero, pero no todos los conductores necesitan una berlina de casi 4,70 metros. El Kia Ceed resulta más interesante para quien busca un compacto fácil de aparcar, con un interior bien resuelto, una garantía extensa y un precio claramente más contenido.

Su planteamiento es sencillo: 4,31 metros de longitud, cinco puertas, hasta 395 litros de maletero y motores conocidos. No pretende superar al Octavia en capacidad absoluta. Lo hace donde se nota todos los días, ocupando menos espacio, costando menos y ofreciendo un manejo más natural en ciudad.

Un interior hecho para utilizarlo sin aprendizaje

El salpicadero del Ceed conserva botones físicos para la climatización y las funciones habituales. La pantalla multimedia queda elevada y puede ofrecer navegación, conectividad y servicios asociados al vehículo, pero no obliga a gestionar cada operación desde un menú.

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Esa distribución aporta una sensación de refinamiento basada en la facilidad de uso. Los mandos tienen un tacto correcto, la postura de conducción se encuentra rápidamente y la información aparece de forma clara. El Octavia es más moderno en determinados apartados, aunque también concentra más funciones dentro de la pantalla.

Los acabados superiores pueden incorporar asientos calefactados y ventilados, equipo de sonido, cargador inalámbrico y asistentes de aparcamiento. No alcanza la presentación de una berlina premium, pero transmite solidez y evita soluciones creadas únicamente para impresionar durante los primeros minutos.

Menos tamaño también puede ser una ventaja

El Octavia gana con claridad cuando hay que transportar mucho equipaje: la berlina ofrece alrededor de 600 litros y el familiar todavía más. El Ceed responde con un cuerpo considerablemente más corto y un maletero suficiente para una pareja o una familia pequeña.

Sus 395 litros permiten cargar la compra, varias maletas o un cochecito infantil sin demasiadas complicaciones. Los respaldos se abaten para objetos grandes y el portón vertical facilita aprovechar la altura disponible.

En ciudad, los casi 40 centímetros de diferencia entre ambos modelos se notan al aparcar y circular por calles estrechas. El Kia sigue ofreciendo plazas posteriores razonables para adultos, pero no obliga a convivir diariamente con las dimensiones de un coche diseñado alrededor de una enorme zona de carga.

Precio contenido y siete años de garantía

Las campañas vigentes pueden situar el acceso al Ceed alrededor de los 20.500 euros, sujeto a condiciones comerciales. Las versiones microhíbridas y los acabados superiores elevan la cantidad, aunque mantienen una distancia respecto a buena parte de la gama Octavia.

El motor 1.5 MHEV de 140 CV utiliza cambio automático de doble embrague y recibe la etiqueta ECO. También existen alternativas de gasolina más sencillas para quien priorice el coste inicial.

Kia añade una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, lo que suceda antes y conforme a sus condiciones. Esa cobertura aporta tranquilidad y puede mejorar el atractivo del vehículo en una futura venta.

El Octavia continúa siendo mejor para una familia que necesite aprovechar hasta el último litro. El Ceed resulta más conveniente cuando importan el precio, la facilidad de uso y unas dimensiones manejables. Es un compacto menos ambicioso en tamaño, pero precisamente por eso puede encajar mejor como coche de diario.