La nueva Triumph es, para muchos, la naked más elegante que ha fabricado la marca británica

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 03:12h.

Existe la posibilidad de limitarla para el carné A2

La Triumph más pija, y más atractiva, de la historia

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En Triumph nos vuelven a deleitar con una moto que es impresionante en todos los sentidos, y que es considerada como una de las mejores naked que se han diseñado. O, por lo menos, es una de las más elegantes que han lanzado nunca en la marca británica, pues lo cierto es que la Trident 660 es prácticamente irresistible, con un estilo roadster y un diseño minimalista que le queda de maravilla, además de existir la posibilidad de limitarla para el carné A2.

En este 2026 ha sufrido una serie importante de actualizaciones, que incluyen un nuevo diseño de catalizador, colector y silencioso, con una respuesta más suave en el motor, un radiador y un electroventilador de mayor tamaño, un rediseño del chasis o un depósito de combustible de mayor capacidad, en concreto, de 14 litros. Mientras que en la parte ciclo, no le faltan componentes de gran calidad como las suspensiones Showa o los frenos Nissin.

El propulsor que esconde la moto es de tres cilindros, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto, y un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm. Dispone de embrague anti-rebote, tres modos de conducción, control de velocidad de crucero, control de tracción, ABS en curva, quickshifter y un consumo moderado, de 4,9 litros por cada 100 kilómetros. Y la instrumentación digital combina una pantalla TFT y LCD.

La Triumph Trident 660 cuesta 8.295 euros

Lejos de lo que mucha gente se podía imaginar, lo cierto es que la Triumph Trident 660 tiene un precio que es realmente accesible. Y es que basta con desembolsar un total de 8.295 euros si deseas hacer tuya esta moto, que es una de las mejores que existen en todo el mercado.