Una trail con buena autonomía, equipamiento y precio competitivo, la alternativa a la Honda NX500

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 08:14h.

Hay que añadirle que también se incluye el seguro de forma totalmente gratuita

La Honda más legendaria de la historia es de 1992

Compartir







Dentro del mundo de las trail, creemos que hay una moto que merece mucho más reconocimiento del que tiene. Porque la MITT TT 555 es un modelo sensacional, con un equipamiento muy completo, un precio al alcance de todos los públicos y una autonomía realmente considerable. Esto hace que sea una compra tan recomendad, y que no tenga nada que envidiar a otras como la Honda NX 500, siendo una de las mejores motos para el carné A2.

A nivel estético, tiene una apariencia de moto grande donde hay un elemento que destaca por encima de todos, como es el basculante mono brazo, y es una moto apta para los pilotos de cualquier talla. Por otro lado, el motor que emplea es de dos cilindros, con una cilindrada de 471 centímetros cúbicos, que es capaz de entregar una potencia de 47 CV a 8.000 revoluciones por minuto, de refrigeración líquida y ocho válvulas, con un consumo reducido.

Si a esto le juntamos un depósito de combustible de 21 litros de capacidad, nos encontramos con una moto que puede presumir de una autonomía impresionante, que te permite no tener que preocuparte por repostar. También queremos destacar que incluye de serie el parabrisas regulable, el caballete central, los protectores del cárter y del radiador o las piñas retroiluminadas, aunque lo más interesante es la pantalla TFT que se encuentra en la instrumentación.

Aprovecha la promoción de la MITT TT 555

La MITT TT 555 tiene una oferta sensacional, que te permite conseguir esta moto si pagas un total de 5.995 euros, un precio irrisorio, gracias a los 700 euros de descuento que ha recibido. Y a esto hay que añadirle que también se incluye el seguro de forma totalmente gratuita.