Más equilibrada y, para muchos, una alternativa mejor que la Honda Rebel 500

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 21:51h.

Es otra moto que merece mucho la pena conseguir

La moto total de Honda es, para muchos, la mejor

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Hay motos y motos, pero sin duda alguna, una que se lleva la palma gracias a lo equilibrada que es y a todo lo que ofrece es la Honda Rebel 500. No es casualidad que cuente con una reputación tan maravillosa, y que sea una de las más buscadas dentro de su categoría. Pero es que pensamos que la Benda Darkflag 500 tampoco se queda atrás, y es otra moto que merece mucho la pena conseguir, al tener una estética custom minimalista de estilo clásico que la hace irresistible.

Se puede conseguir solamente en color negro, y su motor tiene disposición en V, y es de cuatro cilindros. Es una moto que se puede manejar en caso de tener solamente el carné A2, y que incorpora un novedoso sistema de desconexión de los cilindros traseros al ralentí, para reducir el consumo de combustible y sus emisiones. Tiene instalado un acelerador electrónico que permiten una conducción suave y precisa, y el motor es de 496 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida.

Declara una potencia de 47 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 42 Nm a 7.200 rpm, y no le faltan el control de velocidad de crucero, el control de tracción o el ABS de doble canal, todo de serie. Es una moto con una enorme personalidad, que dispone de ópticas LED y que tiene un cuadro de instrumentos analógico redondo en la pequeña pantalla LCD que tiene instalada, lo que la hace tan irresistible.

La Benda Darkflag 500 cuesta 8.790 euros

Conseguir la Benda Darkflag 500 no requiere de ningún desembolso extraordinario, pues los 8.790 euros que cuesta esta moto quedan totalmente amortizados desde el momento en el que la consigues. No cabe duda de que merece mucho la pena pagarlos.