Triumph acerca a un público más amplio una de las scrambler más completas de su gama
Ha tenido algunas mejoras recientemente
Bonita y con grandes capacidades ruteras, esta Triumph es una de las cruiser más equilibradas
En Triumph han acercado a todos los públicos una moto que es de las más completas que se pueden encontrar en su catálogo, gracias a todo lo que ofrece, combinado con un precio que es muy razonable. Y esto convierte a la Scrambler 1200 XE en una de las versiones más deportivas y equipadas que existen en la firma, siendo una scrambler increíble de principio a fin, y una de las compras más recomendables que se pueden realizar a día de hoy.
A nivel estético, ha tenido algunas mejoras recientemente, añadiendo nuevas decoraciones para que resulte lo más llamativa posible a simple vista. La parte ciclo también es un apartado en el que se ha puesto mucho énfasis, para disponer de componentes de primera calidad. Aunque lo mejor se sigue encontrando en el interior, que es donde oculta su propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, con un gran empuje.
Entrega una potencia de 90 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 110 Nm a 4.250 rpm, y cuenta con embrague anti-rebote ajustado para una conducción orientada al off road. Evidentemente, tampoco le falta el acelerador electrónico con seis modos de conducción, el ABS o el control de tracción, que vienen de serie. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT a todo color, que proporciona toda la información que necesitas.
La Triumph Scrambler 1200 XE cuesta 16.995 euros
Pensábamos que sería bastante más cara, al ser una moto de gran tamaño, totalmente equipada y con unas prestaciones sensacionales. Pero lo cierto es que apenas se necesita pagar un total de 16.995 euros para que puedas tener en casa esta Triumph Scrambler 1200 XE, algo que nos parece una auténtica ganga.