Práctico, espacioso y con un gran maletero, este Skoda es una de las mejores opciones para viajar en familia

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 05:38h.

El Octavia demuestra que las berlinas sigue siendo una compra muy racional

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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En un mercado dominado por los SUV, el Skoda Octavia recuerda que una berlina de cinco puertas puede ser incluso más práctica para viajar en familia. Ofrece un habitáculo amplio, un maletero enorme y una carrocería más baja y aerodinámica que la mayoría de todocaminos. La versión Combi añade todavía más capacidad, pero incluso el Octavia convencional destaca como uno de los coches familiares mejor aprovechados.

El modelo mide 4,70 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,69 metros. Estas proporciones dejan mucho espacio para las piernas en las plazas traseras, donde dos adultos pueden viajar con comodidad. La altura disponible también es suficiente pese a la silueta estilizada. El acceso resulta algo menos cómodo que en un SUV por la posición más baja de los asientos, aunque una vez dentro la sensación de amplitud es notable.

La gran ventaja aparece al abrir el portón. La berlina dispone de 600 litros de maletero y el Octavia Combi eleva la cifra hasta 640 litros. La boca es amplia, las formas interiores son regulares y los respaldos traseros se pueden abatir para transportar objetos largos. Soluciones como ganchos, redes, separadores y compartimentos laterales evitan que la carga se mueva durante el viaje.

Mucho espacio sin recurrir a un SUV

Esa capacidad no obliga a aceptar el consumo y el balanceo de una carrocería alta. El Octavia tiene un centro de gravedad más bajo, ofrece una pisada estable en autopista y mantiene consumos ajustados. La suspensión está orientada al confort, aunque las llantas grandes pueden hacer que los baches cortos se perciban más. En general, resulta silencioso y descansado en trayectos largos.

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El interior actualizado incorpora una pantalla central que puede alcanzar 13 pulgadas y una instrumentación digital configurable. Skoda conserva varios accesos rápidos y añade compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. La presentación es sobria y los materiales cumplen bien, aunque la interfaz táctil requiere más atención que unos mandos completamente físicos.

Las soluciones Simply Clever siguen marcando diferencias pequeñas pero útiles. Puede incluir un rascador de hielo en la tapa del combustible, un paraguas alojado en la puerta, soportes para dispositivos y protecciones que cubren el borde de las puertas al abrirlas. No son razones suficientes para comprar un coche por sí solas, pero reflejan una atención práctica que se agradece cuando se utiliza a diario con niños.

Motores para necesidades distintas

La gama ofrece motores de gasolina TSI, versiones con hibridación ligera y etiqueta ECO, diésel TDI y alternativas deportivas RS, dependiendo del mercado y del acabado. Para muchos kilómetros de autopista, el diésel continúa teniendo sentido por consumo y autonomía. En un uso mixto, un gasolina microhíbrido puede resultar más equilibrado y facilita el acceso a zonas con restricciones.

El Octavia también dispone de asistentes de conducción para mantener la distancia, centrar el coche en el carril, vigilar el ángulo muerto y reconocer señales. Bien configurados, reducen el cansancio en autopista, aunque el conductor sigue siendo responsable y debe mantener la atención. La buena visibilidad y el radio de giro razonable facilitan además el manejo de una carrocería que se aproxima a los 4,70 metros.

No tiene la posición elevada ni la imagen aventurera que buscan algunos compradores. A cambio, ofrece más maletero que muchos SUV, buen espacio trasero y una eficiencia aerodinámica superior. Para una familia que valore la comodidad real por encima de la moda, el Skoda Octavia sigue siendo una de las opciones más sensatas y completas para viajar.