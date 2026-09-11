Más cómoda y, para muchos, una alternativa mejor que la Kawasaki Ninja 1100SX

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 19:18h.

Es perfecta para su uso por carretera o por circuito

China clona la Kawasaki más icónica

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La Kawasaki Ninja 1100 SX es una moto sensacional de principio a fin, que cuenta con todo lo que le hace falta para destacar por encima de la media, y para ser considerada como una de las mejores motos que se han diseñado jamás. Pero hemos encontrado una alternativa que mucha gente considera que es incluso mejor, gracias a su excelente combinación de calidad, precio y comodidad, como es el caso de la MV Augusta F3 RR, que se merece todo el reconocimiento posible.

Es perfecta para su uso por carretera o por circuito, gracias a sus grandes prestaciones, y tras su última actualización, se rediseñó el escape, se instalaron unos inyectores de alta presión, unos radiadores bidireccionales y una plataforma inercial IMU, que maneja todo lo que se necesita. Y lo mejor es su propulsor F3, de tres cilindros y reducidas dimensiones, con un peso sorprendentemente ligero, que cuenta con cigüeñal contrarrotante, y que recibió la homologación Euro 5+ hace algún tiempo.

Dispone de un sistema full ride by wire, junto a la plataforma IMU desarrollada por Continental, que gestiona el acelerador electrónico, el control de crucero, la inyección, el sistema anti-caballito, el control de tracción o el ABS. Y en la instrumentación, fácilmente se puede distinguir una pantalla TFT de 5,5 pulgadas con conectividad y con navegador integrado. En la parte ciclo, resaltan la horquilla Marzocchi o los frenos Brembo, así como las pinzas Stylema.

La MV Augusta F3 RR cuesta un total de 19.199 euros

La MV Augusta F3 RR no es la moto más barata del mercado, pero igualmente, los 19.199 euros que cuesta tampoco nos parecen ninguna absoluta locura, y es una cifra que queda totalmente amortizada y que merece mucho la pena pagar.