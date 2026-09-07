Más espaciosa y, para muchos, una alternativa mejor que la BMW R 1300 RS

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 15:28h.

Es una moto diseñada para ofrecer lo mejor de ella en ruta y viajes

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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En Suzuki han creado una moto que es realmente cómoda y espaciosa, y que mucha gente coloca como una de las mejores compras que se pueden hacer en el mercado. Está a la altura de la BMW R 1300 RS, o incluso por encima, y su magnífica relación calidad precio es lo que acaba por hacerla única. Por este motivo, la SV 7 GX es una moto tan interesante y apetecible, una sport turismo a la que no le falta de nada en tecnología, ni en electrónica ni en equipamiento.

Es una moto diseñada para ofrecer lo mejor de ella en ruta y viajes, y la ergonomía se ha cuidado para ofrecer una posición de conducción cómoda en todo momento, ideal para hacer largas rutas. El propulsor que tiene instalado esta moto es excelente, con una fiabilidad que caracteriza siempre a las marcas japonesas. Es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 645 centímetros cúbicos, con una respuesta lineal y progresiva, que garantiza un buen empuje desde bajo y medio régimen.

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Declara una potencia de 73 CV y un par máximo de 64 Nm a 6.800 revoluciones por minuto, mientras que el consumo apenas supera los cuatro litros por cada 100 kilómetros. La gestión electrónica se realiza a través del paquete SIRS, y hay tres modos de conducción seleccionables, con control de tracción en tres niveles y desconectable, así como quickshifter. Y en la instrumentación, se puede encontrar una pantalla TFT de 4,2 pulgadas con varios modos de visualización.

La Suzuki SV 7 GX cuesta 7.999 euros

Uno de los puntos fuertes que tiene esta moto se encuentra a la hora de conocer su razonable coste, que te permite poder adquirirla en caso de que pongas encima de la mesa un total de 7.999 euros, lo que es una cifra irrisoria.