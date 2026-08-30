Más cómoda y, para la mayoría, una alternativa mejor que la Honda NC750X, con mayor capacidad para

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 01:02h.

Es capaz de rendir a una potencia de 94 CV a 11.000 revoluciones por minuto

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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Si te gusta irte de ruta y pasar largas horas encima de la moto, hay una alternativa que te puede resultar más llamativa que la Honda NC 750 X, que es un modelo muy interesante, pero que no es el único dentro de su segmento que merece un gran reconocimiento. Porque la Benda LFS 700 Tang Knife es una de las propuestas más curiosas y llamativas que recordamos haber visto en mucho tiempo, al contar con todo lo necesario.

Su estética se basa en líneas afiladas y musculosas, con un chasis mixto tubular y con placas de aluminio, al que acompañan unas suspensiones KYB y un equipo de frenos Brembo con ABS. En su interior, se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 680 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia de 94 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 63 Nm a 8.500 rpm, unas cifras espectaculares sin duda alguna.

Los escapes pasan por debajo del asiento y salen por los laterales, justo tras los dos paneles porta números del colín, mientras que los cubre radiadores y laterales del depósito se prolongan hacia adelante, donde se encuentra el faro. El asiento es en dos alturas, con unos retrovisores bar-end en el extremo del manillar, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT para acabar de hacer de esta moto una obra maestra.

El precio de la Benda LFS 700 Tang Knife es de poco más de 5.000 euros

Otro de los puntos fuertes que tiene esta Benda LFS 700 Tang Knife, al margen de lo que ya hemos comentado previamente, es que tiene un precio realmente apetecible, y que se puede pagar sin excesivos problemas. Porque creemos que los poco más de 5.000 euros que cuesta es una cifra que merece mucho la pena desembolsar.