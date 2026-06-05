La contrincante de la Honda Forza 750, más tecnológica y con un estilo sobresaliente

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 19:53h.

Compartir







La Honda Forza 750 tiene una dura contrincante, que también llega desde Japón. En este caso, desde la gran rival, la marca de los diapasones. Porque en Yamaha tienen en su catálogo una TMAX Tech Max que no nos puede parecer más increíble y llamativa, gracias a su diseño, sus prestaciones, su avanzado nivel de tecnología y su razonable coste. Esto la acaba por convertir en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer ahora mismo.

Tras su última actualización, esta moto es realmente completa y difícil de mejorar, pues se le han añadido elementos como el ABS en curva, se ha mejorado el diseño de la carrocería y de los faros, se ha mejorado la instrumentación, y, además, cumple con la homologación Euro 5+. Y, a diferencia de la TMAX básica, también cuenta con parabrisas regulable de forma eléctrica, puños y asientos calefactables, control de velocidad de crucero o control de presión de los neumáticos.

Si hablamos del motor, es un bicilíndrico en línea, con una potencia declarada de 47 CV, dos modos de conducción para gestionar la entrega y el control de tracción y much más. El equipamiento es otro de los puntos fuertes que tiene esta moto, al contar con una instrumentación compuesta por una pantalla TFT de siete pulgadas, con tres formatos de visualización. La llave es inteligente, y es una moto especialmente cómoda y segura en todos los aspectos.

La Yamaha TMAX Tech Max está disponible desde los 16.299 euros

Para poder conseguir en propiedad esta Yamaha TMAX Tech Max, lo que vas a necesitar a cambio es invertir un total de 16.299 euros, una cifra que está más que justificada viendo lo que ofrece, y la calidad de sus componentes.