Voge tiene una cruiser tan completa y potente que no pueden igualar su relación calidad precio

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 09:06h.

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Voge se atreve a todo, y así lo vuelven a demostrar con una cruiser que es sorprendentemente bonita. Es tan completa y potente que planta cara al resto de marcas, y hace que sea imposible igualar su fantástica relación entre equipamiento y precio. Su marcado estilo custom es lo que marca la diferencia, y convierte la CU 625 en una compra prácticamente obligatoria de realizar. Y en cuanto veas todo lo que ofrece, estarás muy tentado a querer probarla.

Equipa un propulsor de dos cilindros en V, con un diseño exterior llamativo, y con algunos detalles que refuerzan su imagen moderna. El escape doble da un empujón a esa estética con un corte recto, y los pistones ligeros reducen al máximo las vibraciones en todo el rango de revoluciones. El motor es un V-Twin de 578 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, que declara una potencia de 60,3 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 61 Nm a 5.550 rpm, asociado a una caja de cambios de seis velocidades.

La transmisión es secundaria por correa, y la velocidad máxima que alcanza es de 165 kilómetros por hora, con una parte ciclo muy trabajada, para que el resultado sea idílico. En la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de forma redonda, además de unos sensores de presión de los neumáticos, o unos faros full LED que completan el nivel. Y a nivel de equipamiento, tampoco nos podemos olvidar de que cuenta con un control de tracción desconectable.

La Voge CU 625 cuesta un total de 12.891 euros

Nos hemos llevado una grata sorpresa al conocer el coste de la Voge CU 625, que pensábamos que sería más cara. Pero lo cierto es que se puede conseguir de manera sencilla si pones encima de la mesa un total de 12.891 euros.