Para la mayoría, mejor que el Audi Q5, con una calidad interior sobresaliente y una tecnología muy completa

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 18:52h.

Lexus tiene un SUV top que compite contra Audi, BMW y compañía

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Durante años, el Audi Q5 ha sido una de las referencias indiscutibles entre los SUV premium de tamaño medio. Sin embargo, el Lexus NX ofrece una combinación de refinamiento, eficiencia y equipamiento que puede resultar todavía más convincente para muchos conductores.

El modelo japonés renuncia a las mecánicas diésel y concentra su gama en dos alternativas electrificadas: una híbrida autorrecargable y otra híbrida enchufable. A ello suma un diseño diferente, un habitáculo muy cuidado y hasta diez años de garantía, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la marca.

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Una calidad que se percibe en los detalles

El habitáculo es uno de los principales argumentos del Lexus NX. La marca japonesa combina materiales agradables, ajustes precisos y una presentación moderna sin recurrir a un diseño excesivamente recargado. El aislamiento acústico también contribuye a crear una atmósfera especialmente relajada.

Lexus presta atención a detalles que suelen pasar inadvertidos. Los mandos ofrecen un funcionamiento preciso, los asientos proporcionan un buen apoyo y las zonas utilizadas con mayor frecuencia presentan revestimientos de calidad. Dependiendo del acabado, puede incorporar tapicería de cuero, asientos delanteros ventilados, calefacción, iluminación ambiental y climatización inteligente.

No alcanza las posibilidades de personalización del Audi Q5, pero su dotación de serie permite configurar un coche muy completo sin tener que recurrir a una interminable lista de opciones.

Una pantalla de 14 pulgadas y mucha tecnología

El elemento central del salpicadero es una pantalla táctil que puede alcanzar las 14 pulgadas. Su gran tamaño facilita el acceso a la navegación, la conectividad y las diferentes funciones del vehículo.

El equipamiento disponible también contempla instrumentación digital, proyección de información sobre el parabrisas, cámaras de visión periférica, equipo de sonido de alta fidelidad y conexión inalámbrica para teléfonos móviles.

A ello se suma el sistema de seguridad Lexus Safety System+, que reúne asistentes como el control de crucero adaptativo, la frenada automática, el mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales. Otro elemento particular es el cierre electrónico E-Latch, capaz de impedir la apertura de una puerta si detecta que se aproxima otro vehículo o un ciclista.

Híbrido convencional o enchufable

La versión NX 350h utiliza un sistema híbrido autorrecargable y puede elegirse con tracción delantera o total. Es la alternativa más sencilla para quien quiere reducir el consumo sin depender de un punto de carga. También obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

Por encima se encuentra el NX 450h+, un híbrido enchufable con tracción total y 292 CV. Su batería permite recorrer alrededor de 70 kilómetros en modo eléctrico, dependiendo de la configuración y las condiciones de uso, por lo que recibe la etiqueta CERO.

Esta versión permite afrontar los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina si se recarga regularmente. Cuando la batería pierde su carga útil, continúa funcionando como un híbrido convencional, una ventaja importante frente a otros enchufables que incrementan notablemente su consumo.

Un SUV cómodo y suficientemente práctico

Con 4,66 metros de longitud, el Lexus NX es ligeramente más compacto que algunos de sus rivales. Aun así, ofrece cinco plazas y un maletero de 549 litros, una cifra válida tanto para viajar como para cubrir las necesidades habituales de una familia.

Su conducción está más orientada al confort y al silencio que a la deportividad. El Audi Q5 puede transmitir una respuesta más dinámica, pero el Lexus resulta particularmente agradable en ciudad y autopista.

El NX parte oficialmente de 57.923 euros, aunque las promociones disponibles pueden reducir su precio hasta aproximadamente 51.100 euros. No es una alternativa económica, pero su calidad interior, la tecnología, el equipamiento y la eficiencia de sus motores permiten considerarlo una de las opciones más completas del segmento premium.