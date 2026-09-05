El Audi Q3 tiene un rival que apuesta por el diseño y el confort para jugar de tú a tú

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 20:12h.

BMW tiene un SUV que compite en uno de los segmentos más reñidos entre las premium

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi Q3 es una de las referencias entre los SUV compactos premium, pero el BMW X1 tiene argumentos suficientes para disputarle cada venta. Ambos presentan unas dimensiones parecidas, ofrecen una amplia variedad de motores y parten de precios prácticamente idénticos. El modelo de BMW, sin embargo, destaca por su imagen robusta, su confort de marcha y un interior especialmente aprovechable.

El X1 está disponible desde aproximadamente 46.200 euros, mientras que el Audi Q3 parte de unos 46.300 euros antes de promociones. Una diferencia mínima que obliga a valorar detenidamente qué aporta cada vehículo.

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Un diseño con mayor presencia de SUV

La actual generación del BMW X1 mide 4,50 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,64 metros de altura. Su frontal elevado, la parrilla de gran tamaño y los pasos de rueda marcados le proporcionan una apariencia más contundente que la de su predecesor.

El Audi Q3 es ligeramente más largo, con 4,53 metros, aunque su carrocería queda algo más cerca del suelo. Los dos transmiten la imagen esperada de un producto premium, pero el BMW apuesta por unas formas más robustas y una mayor sensación visual de todocamino.

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La personalización permite añadir acabados deportivos, llantas de mayor tamaño y diferentes detalles exteriores. En el caso del X1, el paquete M Sport refuerza claramente su carácter dinámico.

Un interior moderno y bien aprovechado

El salpicadero del BMW está presidido por una gran superficie curva que integra la instrumentación digital y la pantalla central del sistema multimedia. La mayoría de las funciones se manejan mediante el sistema operativo de la marca, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

La presentación es moderna y la calidad general resulta elevada, aunque la reducción de botones físicos obliga a utilizar la pantalla para realizar algunas operaciones habituales. Dependiendo del acabado, puede incorporar navegación conectada, Head-Up Display, cámara de visión periférica, asientos eléctricos y numerosos asistentes de conducción.

El Audi Q3 también ofrece un habitáculo tecnológico y muy bien terminado. La diferencia está principalmente en el planteamiento: el Audi apuesta por una distribución más sobria, mientras que el BMW busca una imagen más llamativa y contemporánea.

Más maletero para viajar en familia

Uno de los principales argumentos del X1 es su aprovechamiento interior. Su maletero alcanza hasta 540 litros en determinadas versiones, frente a los 488 litros anunciados por el Audi Q3.

Las plazas traseras también ofrecen una buena cantidad de espacio para las piernas y la cabeza. La banqueta posterior puede disponer de regulación longitudinal, permitiendo priorizar el confort de los pasajeros o aumentar la capacidad de carga.

Esta combinación convierte al X1 en un coche especialmente adecuado para familias que buscan un SUV premium sin pasar a un modelo de mayores dimensiones.

Una gama para casi cualquier conductor

La versión de acceso sDrive18i utiliza un motor de gasolina de 136 CV y cambio automático. También existe un diésel sDrive18d de 150 CV, indicado para quienes recorran muchos kilómetros por carretera.

Por encima aparecen las variantes microhíbridas, como el sDrive20i de 170 CV y el sDrive20d de 163 CV. Ambas reciben la etiqueta ECO de la DGT. La oferta se completa con versiones de tracción total, híbridos enchufables y el BMW iX1 completamente eléctrico.

El BMW X1 no es una alternativa barata al Audi Q3, porque los dos cuestan prácticamente lo mismo. Su ventaja está en ofrecer más maletero, una estética con mayor presencia y una conducción que combina comodidad con un buen comportamiento en carretera. Para muchos compradores, esas cualidades serán suficientes para situarlo incluso por delante del Audi.