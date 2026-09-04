GAC diseña en Milán sus nuevos coches para conquistar Europa

Es uno de los principales grupos automovilísticos de China

Refuerza su expansión europea con un centro de diseño en Milán, donde crea vehículos eléctricos adaptados al gusto europeo y sus necesidades locales

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GAC ha convertido Milán en una pieza estratégica de su desembarco europeo. Su Centro de Diseño, situado en el distrito de Via Tortona, aporta una mirada específicamente europea al desarrollo de futuros modelos de la compañía china.

La elección de la capital lombarda no es casual. Milán es uno de los grandes referentes mundiales del diseño, la moda y la creatividad, un entorno que permite a GAC incorporar nuevas ideas y tendencias a su red internacional de desarrollo.

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El estudio combina la tradición italiana con la capacidad tecnológica del fabricante. Su trabajo abarca diseño exterior e interior, ergonomía, experiencia de usuario, sostenibilidad y soluciones digitales, con especial atención a las demandas del mercado europeo.

La electrificación abre nuevas posibilidades. Las arquitecturas eléctricas permiten replantear proporciones, espacio interior y distribución, acercando los vehículos a una idea de «arquitectura sobre ruedas» más flexible y centrada en las personas.

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El objetivo es que tecnología y diseño avancen juntos. Los diseñadores trabajan con los equipos de ingeniería e I+D para integrar conectividad, movilidad inteligente y nuevas soluciones eléctricas sin convertir la innovación en una experiencia complicada.

Diseño italiano con tecnología china

Al frente del centro está Stéphane Janin, diseñador con experiencia internacional en Renault Group, Nissan e Infiniti. Su incorporación responde a la apuesta de GAC por crear capacidad creativa propia en Europa y reforzar su red global de diseño.

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Las instalaciones favorecen la colaboración, con espacios abiertos y áreas de inspiración para facilitar el intercambio de ideas. Desde Milán, el equipo analiza tendencias de arquitectura, moda y estilo de vida para trasladarlas al automóvil.

Uno de los resultados más visibles es el Aion UT, un compacto eléctrico diseñado por el equipo europeo. Su carrocería apuesta por líneas limpias, proporciones equilibradas y una silueta de inspiración fastback.

Los grupos ópticos con forma de ceja y los detalles «Digital Cube» aportan personalidad sin excesos. El resultado busca combinar una imagen reconocible con una utilización práctica en ciudad.

Con unos 4,30 metros de longitud y 2,75 metros de batalla, el Aion UT pretende ofrecer agilidad urbana y un habitáculo amplio y luminoso. Su planteamiento minimalista refleja la influencia del diseño europeo.

Europa también gana peso en la producción

La estrategia «En Europa, para Europa» no termina en el estudio italiano. El Aion UT se ensambla en Graz, Austria, reforzando la conexión entre diseño, producción y mercado local. GAC busca así adaptar sus vehículos a los requisitos europeos.

El Centro de Diseño de Milán participa también en la adaptación de los modelos a las exigencias normativas, de seguridad y calidad. La compañía considera esta integración clave para ganar competitividad y confianza entre los compradores.

El Aion UT y el Aion V ya comercializados en España muestran los primeros resultados de esta estrategia. El grupo pretende ampliar progresivamente su presencia mediante vehículos electrificados y tecnologías orientadas a una movilidad más inteligente.

En España, Grupo Invicta ejerce como importador oficial de GAC y desarrolla una red nacional de concesionarios. Su estructura de posventa incluye centros de distribución de recambios en Burgos y Róterdam, con una disponibilidad anunciada superior al 98 por ciento.

GAC Group, fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, ha superado los 30 millones de vehículos producidos. Además, mantiene alianzas con Toyota y Honda, que han contribuido a consolidar sus procesos de fabricación y control de calidad.

El fabricante impulsa actualmente las marcas GAC, Aion y Hyptec, con una estrategia centrada en electrificación, tecnología e innovación. Su lema, «El coche de los ingenieros», resume una filosofía basada en la ingeniería y la mejora continua.

Con esta red, GAC convierte el diseño europeo en una herramienta para adaptar sus eléctricos y crecer en Europa.