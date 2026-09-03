Debutará con una colección que recorre más de un siglo de historia, competición, diseño e innovación alemana

La exposición exterior reunirá modelos fabricados entre 1899 y 2000

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Opel Classic participará por primera vez con stand propio en Automechanika 2026, la feria internacional de posventa, que se celebrará en Frankfurt (Alemania) del 8 al 12 de septiembre. La exposición exterior reunirá modelos fabricados entre 1899 y 2000. La selección propone un viaje por diferentes épocas de Opel, desde automóviles hasta prototipos, deportivos y vehículos de competición.

El punto de partida será el Patentmotorwagen «System Lutzmann», considerado el primer Opel fabricado en Rüsselsheim. Este vehículo de 1899 montaba un motor monocilíndrico de 1.545 centímetros cúbicos y 3,5 CV, y alcanzaba unos 20 km/h.

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También podrá contemplarse un Opel Blitz LF8 TSA, camión de bomberos de los años cincuenta y sesenta. Basado en el Blitz, podía transportar a nueve personas y disponía de bomba portátil y equipamiento de extinción.

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Del primer Opel al deportivo que marcó una época

Entre las piezas más llamativas estará el Opel GT, presentado en 1968. Su carrocería afilada, la silueta de «botella de Coca-Cola» y los faros escamoteables se convirtieron en un icono deportivo.

La muestra incluirá el Opel MAXX de 1995, un prototipo que anticipaba un automóvil adaptable al usuario. Su diseño combinaba tamaño compacto con soluciones variables de espacio y configuración.

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El Opel Manta «Targa Florio 1974» representará una etapa de competición, mientras que el Calibra V6 4x4 del DTM recordará una de las páginas más destacadas de la marca.

El Calibra de 1996 desarrollaba 500 CV mediante un motor V6, incorporaba tracción integral y cambio secuencial. Aquel año ganó el Campeonato Internacional de Turismos, consolidando su lugar entre los Opel de competición más recordados.

Rally, competición y más de cien años de historia

La colección se completa con el Opel Astra Kit Car, basado en un modelo de producción y desarrollado para la categoría Formula 2 Kit Car. Su presencia recuerda la participación de Opel en rallies nacionales e internacionales.

Según Opel Classic, la exposición pretende mostrar cómo la compañía ha combinado tradición, innovación y emoción durante más de un siglo. La selección resume su evolución hasta el siglo XXI.

La presencia en Automechanika también busca conectar a especialistas en patrimonio automovilístico, profesionales de la posventa y aficionados. El programa ampliado de clásicos permite descubrir modelos históricos y compartir conocimientos sobre conservación y restauración.

Todos los modelos estarán expuestos para visitantes profesionales del 8 al 12 de septiembre. Así, Opel Classic llega a Frankfurt con una colección que mezcla pioneros, deportivos, prototipos y coches de carreras. Una selección que resume la evolución de Opel. La muestra recupera así modelos que siguen formando parte del imaginario automovilístico europeo.