Voge sorprende con una maxi-trail tan equipada que amenaza a las grandes europeas

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 15:19h.

Se gestiona con facilidad gracias a la IMU de seis ejes que tiene instalada

El nuevo scooter de Voge te va a enamorar por su diseño

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En Voge presumen de una maxi trail que está muy bien equipada, y que es capaz de plantarle cara a las grandes marcas europeas, que son mucho más caras. Pero la 900 DSX no tiene nada que envidiarle a propuestas más premium, gracias a su excelente equilibrio, y a su avanzado nivel de equipamiento y de prestaciones. Su relación calidad precio es lo que consigue enamorar a todos los que la ven, y nos parece una inversión segura y sin riesgo.

A nivel visual, llama la atención la doble óptica delantera, con una mirada aguda, una pantalla parabrisas regulable, defensas laterales y un depósito de combustible de grandes dimensiones. En cuanto a la parte trasera, está más despejada notablemente, y permite disfrutar de la visión del sub chasis y del silencioso. Y donde más marca la diferencia es en la electrónica, que se gestiona con facilidad gracias a la IMU de seis ejes que tiene instalada.

Está desarrollada por Bosch, y permite controlar a la perfección sistemas como el control de tracción, el ABS en curva, el control de velocidad de crucero, los distintos modos de conducción, y todo lo que puedas necesitar. En cuanto al motor, que es lo más importante, equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se queda en 95 Nm a 6.250 rpm. Y el consumo es irrisorio, de apenas cuatro litros, por lo que, junto a su depósito de 17 litros, asegura una gran autonomía.

La Voge 900 DSX cuesta 9.192 euros

Uno de los puntos fuertes de esta Voge 900 DSX es que tiene un precio de apenas 9.192 euros, lo que nos parece una verdadera ganga para una moto de estas características.