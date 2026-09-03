Skoda irrumpe con un SUV eléctrico tan competitivo que ni Peugeot ni Ford pueden seguirle el ritmo

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 01:13h.

El Elroq es una de las grandes apuestas de la marca checa

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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Hay eléctricos que llaman la atención por una pantalla gigantesca, otros por una cifra de autonomía espectacular y algunos por un diseño extravagante. El Skoda Elroq ha elegido una vía más difícil de discutir: ofrecer mucho coche por el dinero que cuesta. Es un SUV de 4,49 metros, amplio para una familia, disponible con varias baterías y preparado tanto para el uso urbano como para viajar. Su precio, además, pone en aprietos al Peugeot E-3008 y al Ford Explorer eléctrico.

El dato que cambia la conversación es el precio

La gama parte de una tarifa de 34.173 euros, pero la oferta anunciada rebaja el acceso hasta 26.550 euros. Para llegar a esa cantidad hay que cumplir las condiciones de la promoción, incluidas las ayudas del Plan Auto+ y el descuento máximo aplicable, de modo que no es una cifra válida para cualquier operación. Aun así, permite entender la agresividad de Skoda.

En condiciones promocionales comparables, el Ford Explorer eléctrico ronda los 32.800 euros y el Peugeot E-3008 se mueve en torno a los 40.650. La diferencia no es pequeña: el Elroq puede dejar varios miles de euros en el bolsillo sin parecer una alternativa de compromiso.

No hay un solo Elroq, sino uno para cada conductor

La versión de entrada combina 170 CV con 374 kilómetros de autonomía homologada. Es la opción lógica para quien carga en casa y realiza desplazamientos cotidianos. Un escalón por encima aparecen configuraciones de 190 o 204 CV que ofrecen aproximadamente entre 428 y 451 kilómetros: probablemente sean las más equilibradas para combinar ciudad, carretera y escapadas.

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El salto importante llega con la batería grande. El Elroq 85 desarrolla 286 CV y alcanza hasta 578 kilómetros WLTP, una cifra que permite viajar sin organizar cada parada con obsesión. También existen versiones de tracción total y un deportivo RS de 340 CV. En carga rápida, pasar del 10 al 80% requiere alrededor de 25 a 28 minutos, según la batería.

Su verdadera especialidad aparece al abrir las puertas

El Elroq no intenta convertir el habitáculo en una nave espacial. La presentación es limpia, la pantalla central de 13 pulgadas concentra buena parte de las funciones y los materiales transmiten una calidad convincente. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es la manera en la que aprovecha el espacio.

Con cinco plazas en uso, el maletero ofrece 470 litros; al abatir los respaldos puede llegar a 1.580. Hay además huecos bien pensados y las conocidas soluciones “Simply Clever” para guardar cables u objetos cotidianos. Frente a la imagen más espectacular del Peugeot o al enfoque tecnológico del Ford, Skoda responde con facilidad de uso y sentido práctico.

Peugeot y Ford todavía conservan algunas cartas

El Elroq no gana todas las comparaciones. El Ford Explorer de autonomía extendida puede superar los 600 kilómetros, mientras que el Peugeot E-3008 Long Range anuncia una cifra todavía mayor. El francés también ofrece un interior más teatral y el Ford una personalidad visual más marcada.

La cuestión es cuánto cuesta acceder a esas ventajas. Al cruzar precio, dotación, espacio, prestaciones y autonomía, el Skoda aparece en una zona difícil de atacar. Incluso su versión básica puede cubrir la semana sin cargar para muchos usuarios, y las superiores ya compiten de tú a tú con rivales considerablemente más caros.

Ahí está el auténtico golpe del Elroq: no necesita ser el eléctrico más llamativo ni el que más lejos llega para convertirse en una de las compras más sensatas del segmento. Peugeot y Ford pueden vencerlo en apartados concretos, pero seguir su combinación de precio y versatilidad resulta bastante más complicado.