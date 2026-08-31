Coches y Motos 31 AGO 2026 - 05:39h.

La propuesta eléctrica de Ford para el segmento C-SUV

Ford hace una locura con el precio del Focus

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El Ford Kuga mantiene su atractivo como SUV híbrido, pero el Explorer eléctrico propone una experiencia diferente. Su funcionamiento silencioso, su respuesta inmediata y su presentación digital aportan mayor refinamiento. Para quienes puedan cargarlo con facilidad, el Explorer puede resultar una opción más moderna y agradable que su compañero de marca.

La carrocería mide 4,47 metros de longitud y 1,63 metros de altura. Su tamaño permite utilizarlo diariamente sin renunciar al espacio familiar. El maletero ofrece 532 litros y aumenta hasta 1.460 litros al abatir los respaldos. Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, Nissan Ariya y Peugeot e-5008 figuran entre sus rivales.

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El Ford Explorer eléctrico está de oferta

La tarifa oficial de acceso asciende a 43.661 euros. Ford anuncia el Explorer por 33.831 euros al contado o 32.831 euros financiando. La oferta incluye cinco años de mantenimiento, 11.140 euros de entrada, 49 cuotas de 130 euros, un pago extraordinario de 4.050 euros y una cuota final de 16.761 euros.

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La tecnología interior marca diferencias. El acabado Style incorpora una pantalla central deslizable de 14,6 pulgadas. El mecanismo permite ocultar un compartimento denominado My Private Locker. La MegaConsola ofrece otros 17 litros de capacidad. El sistema de sonido utiliza siete altavoces y una barra integrada.

Un equipamiento muy tecnológico

El equipamiento también incluye faros Full LED, llantas de 19 pulgadas y retrovisores eléctricos calefactados. La cámara trasera facilita las maniobras. El control de crucero adaptativo añade función Stop&Go. Ford completa la seguridad con asistente precolisión y detección del ángulo muerto BLIS.

El motor desarrolla 190 CV y 310 Nm. El Explorer acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 160 km/h, limitada electrónicamente. No busca prestaciones deportivas. Su planteamiento prioriza una conducción suave, suficiente y fácil de controlar durante los desplazamientos urbanos o los viajes familiares.

La batería de 63 kWh permite recorrer hasta 444 kilómetros según el ciclo WLTP. En corriente continua, el vehículo puede pasar del 10 al 80 % en 25 minutos. La autonomía resulta adecuada para viajar, aunque las condiciones meteorológicas, la velocidad y la carga pueden modificarla.