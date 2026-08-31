Más bonito y, sin lugar a duda, mejor que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 04:07h.

Un SUV compacto con precio de generalista que se codea son complejos con los premium

El Mazda 6e es un dolor de cabeza

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El Mazda CX-5 combina una imagen elegante con unas proporciones familiares. La nueva generación mantiene el estilo propio de la marca japonesa, sin caer en exageraciones. Su diseño resulta limpio, equilibrado y reconocible, cualidades que pueden convencer a quienes consideran demasiado conservadora la apariencia del Volkswagen Tiguan.

La carrocería mide 4,58 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 1,68 metros de altura. La batalla alcanza 2,70 metros. El maletero ofrece 522 litros con todos los asientos disponibles. Cuando los respaldos posteriores quedan abatidos, la capacidad aumenta hasta 1.638 litros.

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Mazda anuncia el CX-5 de acceso desde 32.990 euros al contado o 31.990 euros financiando. Una fórmula esta última que deja cuotas de 179 euros al mes. Y lo que te llevas a cambio no deja indiferente.

Así es el Mazda CX-5 más económico

El acabado Prime-Line sorprende por su dotación. Mazda incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED y cristales posteriores oscurecidos. El habitáculo incorpora asientos delanteros y volante calefactados. También ofrece climatizador bizona, salidas posteriores de aire, cámara trasera y sensores delanteros y posteriores.

La conectividad tampoco obliga a elegir un acabado superior. El CX-5 equipa Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth y sistema de navegación. El equipo de sonido utiliza seis altavoces. Mazda añade cuatro conexiones USB-C, dos delante y dos detrás, además del práctico mando giratorio HMI Commander.

Bloque híbrido 141 CV que le otorga la etiqueta ECO

El motor de acceso es un gasolina SKYACTIV-G atmosférico de 2.0 litros. Desarrolla 141 CV y 238 Nm. Un sistema microhíbrido aporta asistencia eléctrica y permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Mazda combina esta mecánica con tracción delantera y cambio manual de seis velocidades.

El CX-5 acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza 187 km/h. Su consumo medio ronda los siete litros cada 100 kilómetros. No busca prestaciones deportivas, sino suavidad, fiabilidad y una respuesta previsible. Kia Sportage, Nissan Qashqai y Volvo XC40 figuran entre sus rivales.