Toyota tiene el mejor coche para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 21:52h.

Espacio para toda la familia y un consumo inferior a los 5 litros cada 100 km

Toyota tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

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El Toyota RAV4 estrenó generación a finales de 2025 reforzando su condición de gran coche familiar. El renovado modelo japonés combina espacio, eficiencia y una reputación de fiabilidad. Su equilibrio resulta especialmente convincente para viajar, porque ofrece comodidad, buenas prestaciones y numerosos asistentes sin obligar al conductor a depender siempre de cargadores.

La carrocería mide 4,60 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,69 metros de altura. Sus 190 milímetros de distancia libre al suelo permiten abandonar el asfalto con cierta tranquilidad. El gran argumento está detrás. El maletero ofrece 580 litros y alcanza 1.690 litros abatiendo la segunda fila. Y entre sus competidores destacan el Volkswagen Tiguan o el Kia Sportage. Lexus NX y Honda CR-V aparecen como sus rivales por tamaño, calidad y planteamiento familiar.

La fiabilidad por bandera, pero también la eficiencia

La mecánica híbrida autorrecargable de la versión de acceso resulta adecuada para cubrir muchos kilómetros. Toyota combina un motor de gasolina 2.5 de 143 CV con otro eléctrico de 136 CV. El sistema entrega 185 CV y 221 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos y alcanza velocidad máxima de 180 km/h.

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El consumo homologado de 4,9 l/100 km ayuda a contener el gasto durante unas vacaciones. Además, el conductor no necesita enchufar el vehículo. El precio parte de 44.250 euros al contado o 42.950 euros financiados.

Un enchufable con más de 300 CV de potencia y 75 km de autonomía

Toyota también comercializa un híbrido enchufable más potente. Este combina un motor de gasolina de 185 CV con dos eléctricos de 182 y 54 CV. El conjunto desarrolla 306 CV y 270 Nm. La batería de 18,1 kWh permite recorrer hasta 75 kilómetros sin utilizar gasolina en los desplazamientos cotidianos.

El RAV4 enchufable acelera de 0 a 100 km/h en seis segundos y alcanza 180 km/h. Su maletero baja hasta 520 litros, pero continúa siendo práctico. Esta versión cuesta 47.045 euros al contado o 45.775 euros financiados. La diferencia aporta más potencia, autonomía eléctrica y la posibilidad de ahorrar combustible.

Los acabados Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited organizan la gama. Desde los primeros niveles aparecen climatizador bizona, portón eléctrico, pantalla de 12,9 pulgadas y cuadro digital. Toyota añade cámara, detector de ángulo muerto y numerosos asistentes.