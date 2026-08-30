Renault tiene un eléctrico tan tecnológico que ni Tesla ni Volkswagen pueden equiparar su propuesta

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 23:16h.

Un icono de nuestras carreteras con la tecnología del futuro

Renault tiene el que, para la mayoría, es el híbrido más bonito

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Renault ha convertido la nostalgia en una propuesta tecnológica. El Renault 5 E-Tech recupera la imagen del modelo clásico, pero añade servicios conectados, actualizaciones remotas y control mediante aplicación. Su combinación de diseño retro, conectividad y precio plantea una receta singular frente a eléctricos de Tesla, Volkswagen y otras marcas.

El habitáculo coloca una pantalla central de diez pulgadas junto a un cuadro digital de siete. El sistema admite duplicación inalámbrica del teléfono y radio digital. Renault incluye actualizaciones FOTA durante cinco años, mantenimiento conectado durante ocho y control remoto desde My Renault durante cinco. La tecnología permanece siempre al día.

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El eléctrico que eligen quienes quieren acaparar todas las miradas

El Renault 5 mide 3,92 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,50 de alto. Su batalla alcanza 2,54 metros. Estas cotas facilitan los movimientos urbanos y el aparcamiento. El maletero ofrece entre 277 y 326 litros. Fiat 500e y Dacia Spring aparecen como sus rivales más evidentes.

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El acceso cuesta 23.056 euros al contado o financiado, sin descontar el Plan AUTO+. Incluye pantalla multimedia, climatización, sensores traseros, cargador AC de 11 kW y cable de modo 3. También incorpora frenada automática, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

La versión inicial entrega 95 CV y 215 Nm. Su batería de 40 kWh permite recorrer 310 kilómetros. El motor mueve las ruedas delanteras. La aceleración de 0 a 100 km/h requiere 12 segundos y la velocidad máxima queda en 130 km/h. Su orientación es urbana, sencilla y eficiente.

Hasta 150 CV de potencia y más de 400 km de autonomía

El escalón intermedio conserva la batería de 40 kWh, pero aumenta la potencia hasta 120 CV y 225 Nm. El coche alcanza 100 km/h en nueve segundos y llega a 150 km/h. La autonomía homologada asciende a 312 kilómetros. Cuesta 26.044 euros al contado o 24.664 euros financiados.

La opción superior cambia el carácter del coche. Su motor desarrolla 150 CV y 245 Nm, mientras una batería de 52 kWh eleva la autonomía hasta 410 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Renault pide 28.909 euros al contado o 27.379 euros financiados, antes de ayudas públicas.