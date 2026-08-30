Bonita, perfecta para familias, eléctrica y, para muchos, la mejor opción de Volkswagen para familias

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 10:34h.

La opción preferida de los nostálgicos que disfrutan de viajes largos en familia o con amigos

Volkswagen acaba con el mejor coche de la marca

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Volkswagen recupera el espíritu de sus furgonetas clásicas mediante una propuesta completamente eléctrica. La ID. Buzz combina una imagen retro con iluminación moderna y proporciones llamativas. Su diseño tiene personalidad, pero también responde a las necesidades de familias que buscan espacio para escapadas, vacaciones o desplazamientos cotidianos.

La carrocería mide 4,71 metros de longitud, 1,99 metros de anchura y 1,93 metros de altura. Su batalla alcanza 2,99 metros. Detrás, el maletero ofrece 1.121 litros y puede aumentar hasta 1.581 litros, cifras difíciles de encontrar en un turismo convencional.

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Un icono del pasado con la tecnología del futuro

Volkswagen comercializa configuraciones de cinco y siete plazas. La primera utiliza una batería de 84 kWh, mientras la segunda recurre a otra de 91 kWh. Las puertas laterales correderas facilitan el acceso. Los anclajes ISOFIX, el portón eléctrico y la banqueta posterior dividida refuerzan su orientación familiar.

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La versión inicial desarrolla 286 CV y 545 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza 160 km/h. Dependiendo de la batería, homologa 454 o 467 kilómetros de autonomía. Estas cifras permiten afrontar viajes, aunque las recargas deben formar parte de la planificación.

Versiones para 5 o 7 pasajeros, dos versiones mecánicas con dos tipos de baterías y tres acabados

Por encima aparece la GTX de 340 CV con tracción total. Completa el 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y mantiene 160 km/h. Su autonomía alcanza 421 o 473 kilómetros.

Los acabados determinan cómo se configura la ID. Buzz. El Pro representa el escalón principal y puede combinarse con el motor de 286 CV y cinco o siete plazas. El e-Motion mantiene esa mecánica, pero queda reservado exclusivamente a la carrocería de cinco asientos. Así ofrece una alternativa más específica dentro de la gama. El GTX corona la oferta y se asocia únicamente al motor de 340 CV. Volkswagen permite elegirlo con cinco o siete plazas.

El equipamiento incluye llantas de 19 pulgadas, faros Matrix LED y climatizador bizona. La pantalla central mide 12,9 pulgadas e incorpora conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. También aparecen carga inductiva, Park Assist Plus, cámara trasera y control de crucero adaptativo con Stop&Go.

La ID. Buzz cuesta desde 39.155,27 euros al contado o 33.200 euros financiados. Sin duda, Peugeot e-Traveller, Ford Tourneo Custom y Kia PV5 eléctrico no lo tienen fácil.