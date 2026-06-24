Volkswagen reinventa la camper con la nueva idea para la ID.BUZZ

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 23:31h.

Volkswagen potencia el carácter aventurero de la ID.BUZZ

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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La Volkswagen ID.Buzz nació como una reinterpretación moderna de la legendaria furgoneta de la marca alemana. Su diseño retro, combinado con una mecánica completamente eléctrica, consiguió llamar la atención desde el primer momento. Sin embargo, Volkswagen sabe que para mantener vivo el interés de los clientes necesita seguir evolucionando el modelo y ofrecer nuevas posibilidades de uso.

Por eso acaba de presentar una propuesta especialmente interesante para los amantes de las escapadas y los viajes. Se trata del nuevo paquete “Goodnight Pack”, una solución que transforma la ID.Buzz en una auténtica camper sin necesidad de realizar modificaciones permanentes ni complicadas transformaciones.

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Ahora la Volkswagen ID.Buzz es más camper todavía

La idea es sencilla. Aprovechar el enorme espacio interior del monovolumen eléctrico para convertirlo en un pequeño hogar sobre ruedas. El paquete incluye una estructura que permite instalar una cómoda cama con un colchón plegable de dos metros de largo y 1,2 metros de ancho. Un espacio suficiente para que dos personas puedan dormir con comodidad durante una escapada o unas vacaciones.

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Volkswagen también ha pensado en los detalles prácticos. El conjunto incorpora una mesa plegable, dos sillas, rejillas de ventilación para las ventanillas delanteras y persianas opacas para las lunas traseras. Elementos sencillos pero muy útiles para quienes buscan disfrutar de la experiencia camper sin renunciar al confort.

La innovación no termina ahí. La marca alemana ha desarrollado además un nuevo modo Noche integrado directamente en el sistema multimedia del vehículo. Esta función gestiona automáticamente el climatizador para mantener una temperatura agradable durante un máximo de 48 horas, creando un entorno más cómodo para descansar dentro del vehículo.

El pack cuesta 2.600 euros extra

Durante ese tiempo también se reducen determinadas funciones de confort y la intensidad de la iluminación interior para ahorrar energía y generar un ambiente más relajado. Además, la función V2L permanece operativa, permitiendo utilizar la batería del coche como fuente de alimentación para diferentes dispositivos eléctricos.

Gracias a un adaptador específico, la ID.Buzz puede suministrar hasta 2.000 vatios de potencia continua. Suficiente para alimentar una nevera portátil, una cafetera, iluminación exterior o incluso cargar bicicletas eléctricas. Lo mejor es que este paquete está disponible para todas las versiones de la gama, independientemente de la batería, la potencia o la configuración interior elegida. Su precio ronda los 2.600 euros en Alemania.