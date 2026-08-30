Aprilia lanza una versión accesible de su deportiva más llamativa que planta cara al resto de marcas
Quien no se pueda permitir comprar una Aprilia RS 660, por el motivo que sea, no tiene que estar preocupado. Y es que en la firma de Noale han hecho un enorme favor a todos sus clientes, haciendo una versión accesible de la deportiva más llamativa dentro de su catálogo, que es capaz de mirarle a los ojos a las propuestas de todas las marcas. Esto explica la creación de la RS 457, un modelo que es simplemente extraordinario, y que cuenta con lo que le hace falta para brillar.
Es una moto de media cilindrada, enfocada hacia un público más joven e inexperto, y que tan solo disponga del carné A2. Eso sí, mantiene el desarrollo tecnológico y mecánico de su hermana grande, y se ha actualizado para hacerse más completa, además de recibir la homologación Euro 5+. Se puede conseguir en tres colores diferentes, como son el gris, el blanco y el negro, aunque también existen decoraciones con el azul y el amarillo como protagonistas.
Pero pasando a lo que de verdad importa, que es el motor, equipa un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 457 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 47,6 CV a 9.400 revoluciones por minuto, con un par máximo de 43,5 Nm a 6.700 rpm. E incluye acelerador electrónico, embrague anti-rebote, tres modos de conducción, control de tracción regulable en tres niveles o shifter opcional. También tiene ABS de doble canal, y una pantalla TFT en la instrumentación a color de cinco pulgadas.
La Aprilia RS 457 cuesta 7.250 euros
Otro de los puntos a destacar en la Aprilia RS 457 es el hecho de que esté disponible a cambio de una cantidad tan razonable, pues no tendrás que desembolsar más que un total de 7.250 euros si quieres conseguirla.