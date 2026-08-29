Voge tiene una scooter tan preparada que Honda y Yamaha tienen motivos para preocuparse

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 21:46h.

Conseguir la Voge SR4 Max T no implica de ninguna inversión astronómica

Voge trae a España la naked de 125 para todos los bolsillos

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En Voge no solamente se centran en el terreno de las trail y de las naked, también tienen tiempo para otras motos. Y el terreno en el que esperan ganar fuerza en el de las scooter, como demuestran con la SR4 Max T, uno de los modelos que más nos han sorprendido gratamente, al combinar seguridad, confort, equipamiento y precio, siendo una de las versiones más completas que recordamos haber visto en un largo periodo de tiempo, por lo que es muy recomendable.

El apartado mecánico es realmente solvente, con un motor de un solo cilindro, con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida y cuatro válvulas, que cuenta con control de tracción TCS, y entrega una potencia de 34 CV, para que puedas conducir esta moto, aunque solamente tengas el carné A2. Y en la parte ciclo, los componentes son de gran nivel, como las suspensiones Kayaba o los frenos Brembo en la parte delantera, mientras que en la trasera son de J.Juan.

Equipa de serie puños y asientos calefactables, y la iluminación es completa de LED, con luz diurna DRL. La instrumentación se compone a partir de una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, navegador e información de presión de los neumáticos. Y hay otro detalle que hace tan especial esta scooter, al contar con una cámara de video situada entre los dos faros delanteros, que permite hacer fotos desde un botón situado en la piña derecha, y cuyas imágenes se almacenan en una tarjeta SD.

La Voge SR4 Max T cuesta 5.787 euros

Conseguir la Voge SR4 Max T no implica de ninguna inversión astronómica, y basta con poner encima de la mesa un total de 5.787 euros para que la puedas tener en casa, lo que nos parece un precio más que justo y razonable.