La Ducati Diavel V4 tiene una rival que ofrece más confort y un equipamiento más completo

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 18:34h.

Cuenta con la homologación Euro 5+ y equipa un motor de 1802 centímetros cúbicos de cilindrada

La Ducati más bonita de la historia de la marca es de 2022

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La Ducati Diavel V4 es una moto excelente, y eso nadie se atreve a negarlo ni a discutirlo. Pero en el catálogo de BMW hemos encontrado una cruiser que nos gusta incluso más, al tener más confort y un equipamiento más completo, sin la necesidad de tener que pagar ninguna locura. Y en apenas dos años desde que salió a la venta, la R 18 Roctane se ha convertido en una de las motos más solicitadas dentro de la firma alemana, por méritos propios.

Cuenta con la homologación Euro 5+, y equipa un motor de 1802 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 91 CV y un par máximo de 163 Nm a 3.000 revoluciones por minuto. No es la cifra más elevada si consideramos que es una moto grande y pesada, pero es que, en todo momento, el objetivo es priorizar el confort. Y su consumo también lo agradece, al ser de unos razonables 5,6 litros por cada 100 kilómetros.

El apartado estético es difícil de mejorar, con elementos en cromado oscuro, y un color que no pasa desapercibido en ningún momento. Y en cuanto al equipamiento que ofrece de serie, nos encontramos con el sistema keyless, el control de estabilidad activo, el control de crucero dinámico, los tres modos de conducción, los faros LED o el ABS integral. No cabe duda de que esta moto es una de las mejores que se pueden conseguir a día de hoy.

La BMW R 18 Roctane está disponible desde los 29.510 euros

Como ya hemos dicho, el precio de la BMW R 18 Roctane incita inevitablemente a querer conseguirla. Porque pocas veces se pueden encontrar modelos tan completos y llamativos teniendo que pagar una cifra tan accesible en todos los sentidos, de 29.510 euros, lo que no es ninguna locura.