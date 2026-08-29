El Toyota C-HR+ ya no está solo: este SUV eléctrico apuesta por un diseño todavía más llamativo

Coches y Motos 29 AGO 2026 - 01:22h.

Peugeot tiene un SUV eléctrico que enamora por diseño

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







El Toyota C-HR+ es una de las novedades más importantes de Toyota para ganar terreno en el mercado de los coches eléctricos. La marca japonesa ha apostado por un SUV de diseño moderno y claramente diferenciado de sus modelos más tradicionales. Sin embargo, no está precisamente solo. Entre sus alternativas aparece un modelo que lleva el diseño todavía más lejos: el Peugeot E-3008.

La nueva generación del 3008 ha supuesto un cambio radical respecto a su predecesor. Peugeot ha transformado uno de sus SUV más populares en un modelo de aspecto mucho más deportivo y tecnológico, algo especialmente evidente en su versión completamente eléctrica.

El Peugeot E-3008 tiene una imagen difícil de confundir

Uno de los grandes argumentos del Peugeot E-3008 está en su carrocería. La marca francesa ha apostado por una silueta con ciertos rasgos de SUV coupé y una caída del techo especialmente marcada en la zona posterior.

El frontal también resulta muy característico, con una evolución de la identidad visual de Peugeot en la que la iluminación tiene un papel protagonista. Todo ello consigue que el E-3008 tenga una presencia más atrevida que la de muchos SUV eléctricos.

Con aproximadamente 4,54 metros de longitud, además, se sitúa en unas dimensiones que permiten utilizarlo perfectamente como coche familiar sin convertirse en un SUV excesivamente grande.

Precisamente ahí aparece otra de sus virtudes. Pese a apostar por una carrocería con un marcado componente estético, Peugeot no se ha olvidado de la practicidad. El maletero ronda los 520 litros, una cifra suficientemente generosa para afrontar viajes familiares y el uso cotidiano sin demasiadas limitaciones.

Un SUV eléctrico pensado también para viajar

El diseño puede ser uno de sus principales reclamos, pero el Peugeot E-3008 también tiene argumentos importantes en su apartado eléctrico.

La gama incluye versiones con diferentes niveles de potencia y capacidad de batería. Las opciones más sencillas ya ofrecen prestaciones suficientes para un uso normal, mientras que las variantes con baterías de mayor capacidad permiten superar ampliamente la barrera de los 500 kilómetros de autonomía homologada.

Esto resulta especialmente importante porque convierte al E-3008 en algo más que un eléctrico pensado para ciudad. Con una planificación adecuada de las recargas, puede utilizarse como coche principal de una familia y afrontar desplazamientos largos.

Un interior todavía más espectacular

La apuesta por el diseño continúa cuando se abren las puertas. Peugeot ha llevado su particular filosofía de puesto de conducción un paso más allá con una evolución del conocido i-Cockpit.

El salpicadero está claramente orientado hacia el conductor y las versiones más equipadas pueden incorporar una enorme superficie digital panorámica. La combinación de pantallas, iluminación ambiental y un volante de dimensiones reducidas consigue crear un ambiente tecnológico y diferente.

También puede contar con numerosos sistemas de asistencia a la conducción, cámaras, ayudas al aparcamiento y elementos de confort que permiten configurar un E-3008 muy equipado.

Una alternativa muy atractiva al Toyota C-HR+

El Toyota C-HR+ tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de los eléctricos interesantes de los próximos años, especialmente para aquellos compradores que confían en Toyota y quieren dar el salto a un coche completamente eléctrico.

Pero el Peugeot E-3008 plantea una alternativa con una personalidad muy marcada. Es amplio, tiene un buen maletero, ofrece versiones con autonomías suficientes para viajar y presenta un habitáculo muy tecnológico.

Sobre todo, consigue diferenciarse por su estética. En un mercado en el que cada vez existen más SUV eléctricos similares entre sí, el Peugeot E-3008 apuesta por una imagen mucho más llamativa, convirtiéndose en uno de los rivales a tener muy en cuenta frente al Toyota C-HR+.