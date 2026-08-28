Más moderno y con diseño SUV, este eléctrico quiere complicarle las cosas al BMW X1

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 04:09h.

El X1 es una referencia, pero este modelo sueco es una gran alternativa

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW X1 es uno de los SUV compactos premium más populares del mercado. Su calidad, su imagen y una gama mecánica muy completa lo han convertido en una referencia, pero la llegada de nuevos modelos eléctricos está ampliando considerablemente las alternativas. Uno de los más interesantes es el Volvo EX30, un SUV que apuesta por un planteamiento más moderno, unas dimensiones contenidas y una mecánica completamente eléctrica.

No es un rival directo por tamaño, ya que el BMW es considerablemente más grande. Sin embargo, ambos pueden coincidir en las listas de compradores que busquen un coche premium con diseño SUV y no necesiten especialmente una gran cantidad de espacio.

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El Volvo EX30 apuesta por un diseño diferente

Con aproximadamente 4,23 metros de longitud, el Volvo EX30 es uno de los SUV eléctricos más compactos de su categoría. Esto supone una importante ventaja para aquellos conductores que utilizan habitualmente el coche en ciudad, donde resulta más sencillo maniobrar y encontrar aparcamiento.

Su estética es uno de sus grandes argumentos. Volvo ha conseguido trasladar el lenguaje de diseño de sus modelos más grandes a un vehículo considerablemente más pequeño. La firma luminosa característica de la marca, las superficies limpias y unas proporciones claramente SUV consiguen crear un coche moderno y fácilmente reconocible.

La filosofía minimalista continúa en el interior. Buena parte de las funciones del vehículo se concentran en la pantalla central, reduciendo considerablemente el número de botones físicos. El resultado es un habitáculo sencillo y tecnológico que se aleja bastante del planteamiento más tradicional del BMW X1.

Volvo también ha prestado especial atención a los materiales, utilizando diferentes soluciones recicladas y sostenibles. El resultado es un interior original que busca transmitir calidad sin recurrir necesariamente a los acabados habituales de los modelos premium.

Potencia de sobra y hasta unos 475 kilómetros de autonomía

El Volvo EX30 también sorprende por sus prestaciones. Las versiones con un único motor ofrecen 272 CV, una cifra elevada teniendo en cuenta sus dimensiones y su planteamiento principalmente urbano.

Por encima aparecen las variantes con dos motores y tracción total, capaces de ofrecer unas prestaciones propias de vehículos mucho más deportivos. Esto convierte al EX30 en un SUV pequeño pero extraordinariamente rápido cuando se eligen las configuraciones más potentes.

La autonomía depende de la batería y la versión escogida. Las alternativas pensadas para recorrer mayores distancias pueden acercarse a los 475 kilómetros homologados, una cifra que permite plantearse viajes además de los desplazamientos cotidianos.

Al tratarse de un vehículo completamente eléctrico, cuenta además con la etiqueta CERO, especialmente interesante para quienes viven o trabajan en grandes ciudades.

Una alternativa diferente al BMW X1

El BMW X1 continúa siendo una opción superior para aquellos compradores que necesiten espacio. Sus plazas traseras son más amplias y su maletero ofrece una mayor capacidad, por lo que resulta más adecuado como vehículo familiar.

Sin embargo, no todos los compradores necesitan ese espacio adicional. Para quienes busquen principalmente un SUV premium compacto, tecnológico y cómodo para utilizar diariamente, el Volvo EX30 puede resultar especialmente atractivo.

Además, su condición de eléctrico aporta una experiencia de conducción silenciosa y suave, dos características que encajan perfectamente con su filosofía.

El Volvo EX30 no pretende copiar la fórmula del BMW X1. Precisamente su principal atractivo está en hacer algo diferente: ofrecer diseño SUV, tecnología, potencia y una mecánica completamente eléctrica en apenas 4,23 metros. Una combinación que lo convierte en una alternativa cada vez más difícil de ignorar.