Más refinado y, para la mayoría, mejor que el Dacia Bigster con un confort que está un escalón por encima

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 21:09h.

Este SUV se sitúa por encima de la gran apuesta de Dacia en nuestro mercado

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Compartir







El Dacia Bigster ha llegado al mercado dispuesto a convertirse en uno de los SUV familiares más interesantes para quienes buscan mucho espacio, una imagen atractiva y un precio competitivo. Sin embargo, cuando el presupuesto permite mirar un poco más arriba y se valoran especialmente aspectos como el confort, el refinamiento o la eficiencia, el Toyota Corolla Cross aparece como una alternativa que, para muchos conductores, puede ser mejor.

No se trata de que el Toyota gane necesariamente en todos los apartados. El Bigster tiene en el espacio interior, el maletero y la relación entre precio y producto algunos de sus principales argumentos. El Corolla Cross apuesta por una fórmula diferente: ofrecer un SUV familiar equilibrado, cómodo y con una sensación general de calidad superior.

PUEDE INTERESARTE El SUV número uno de Dacia está de estreno

El Toyota Corolla Cross destaca especialmente por su confort

Una de las diferencias más importantes aparece al utilizar ambos coches diariamente. El Corolla Cross es un modelo pensado para ofrecer una conducción sencilla y agradable, tanto en ciudad como en carretera.

Toyota ha apostado por una puesta a punto claramente orientada al confort. La suspensión absorbe correctamente las irregularidades del asfalto y el comportamiento resulta predecible, algo especialmente interesante para aquellos conductores que no buscan deportividad, sino un coche cómodo con el que realizar kilómetros.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Dacia demuestra que Dacia puede crear coches con imagen premium a precio asequible

A ello se suma el funcionamiento de su sistema híbrido autorrecargable. El Corolla Cross permite aprovechar la parte eléctrica especialmente durante los desplazamientos urbanos, donde puede moverse durante determinados momentos sin utilizar el motor de gasolina.

El resultado es una conducción suave y silenciosa a baja velocidad, además de unos consumos contenidos. La etiqueta ECO es otro de sus argumentos para quienes utilizan habitualmente el coche en grandes ciudades.

Un tamaño muy adecuado para utilizarlo todos los días

Otro aspecto interesante del Toyota Corolla Cross son sus dimensiones. Con aproximadamente 4,46 metros de longitud, ofrece un buen equilibrio entre espacio interior y facilidad de uso.

El Dacia Bigster es claramente más grande, algo que juega a su favor para quienes necesitan máxima capacidad interior. Sin embargo, esas mayores dimensiones no siempre son una ventaja. Para circular diariamente por ciudad, entrar en determinados aparcamientos o simplemente maniobrar, un SUV algo más compacto puede resultar más cómodo.

El Corolla Cross sigue ofreciendo unas plazas posteriores suficientemente amplias para funcionar como coche familiar y un maletero capaz de responder a las necesidades habituales.

El refinamiento marca diferencias frente al Dacia Bigster

Es probablemente en la sensación general donde el Toyota consigue justificar mejor su posicionamiento. Dacia ha mejorado notablemente la presentación de sus coches y el Bigster es uno de los mejores ejemplos, pero su filosofía continúa estando muy vinculada a ofrecer el máximo producto posible manteniendo un precio competitivo.

Toyota apuesta por un enfoque diferente. En el Corolla Cross se percibe una mayor atención al aislamiento, los ajustes y la calidad general del habitáculo. No pretende competir con un SUV premium, pero sí ofrecer esa sensación de coche sólido y bien construido que muchos compradores valoran especialmente cuando piensan conservarlo durante muchos años.

El equipamiento también puede ser muy completo, con diferentes asistentes de conducción, sistemas de seguridad y elementos de confort.

El Dacia Bigster continúa teniendo argumentos muy potentes: es más grande, ofrece muchísimo espacio y puede resultar más atractivo desde el punto de vista económico. Pero si el presupuesto no es el único factor determinante, el Toyota Corolla Cross ofrece un conjunto más refinado.

Para quien priorice comodidad, eficiencia, facilidad de conducción y calidad percibida por encima del máximo espacio posible, el Toyota puede ser una compra más completa. El Bigster gana en cantidad, pero el Corolla Cross responde con un confort y un refinamiento que están un escalón por encima.