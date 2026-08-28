Mazda tiene un SUV tan elegante y completo que ni BMW ni Audi pueden igualar todo lo que ofrece

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 10:13h.

Gama electrificada, diseño elegante y calidad de alta gama

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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Por apenas 1.400 euros de diferencia, Mazda permite elegir entre dos CX-60 distintos. Uno apuesta por un diésel electrificado. El otro ofrece 327 CV y permite circular sin gasolina. Esa proximidad entre ambos precios convierte la elección mecánica en el centro de la compra en el mercado.

El híbrido enchufable cuesta 47.349 euros al contado y 43.549 euros financiando. Curiosamente, financiado resulta más barato que el diésel de acceso. Combina un gasolina 2.5 con un eléctrico. Entrega 327 CV y 500 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y alcanza 200 km/h.

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Su batería tiene 17,8 kWh. Permite recorrer hasta 63 kilómetros sin encender el motor de gasolina. Con la carga completa, homologa un consumo de 1,5 l/100 km. Esta cifra dependerá del uso y de las recargas. A cambio, la etiqueta CERO facilita el acceso a las zonas restringidas.

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La alternativa diésel cuesta 45.953 euros al contado o 43.953 euros financiando. Utiliza un seis cilindros de 3.3 litros con asistencia microhíbrida. Produce 200 CV y 450 Nm. La caja automática tiene ocho relaciones. Acelera hasta 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 212 km/h y consume 5,3 l/100 km.

Pero el CX-60 no intenta convencer únicamente mediante sus motores. Mide 4,75 metros y deja 2,87 metros entre ejes. Ofrece un interior generoso. Su maletero ofrece 570 litros y alcanza 1.726 litros con los respaldos abatidos. Hay espacio para pasajeros, maletas y desplazamientos largos sin concesiones.

Acabados muy tecnológicos

Incluso el Prime-Line incorpora faros LED, llantas de 18 pulgadas y cuadro digital de 12,3 pulgadas. También ofrece navegador, ocho altavoces y conectividad inalámbrica. La vigilancia del ángulo muerto controla el tráfico trasero. Los retrovisores eléctricos, calefactados y plegables completan una dotación que no parece propia de una versión básica.

El PHEV empieza con el acabado Exclusive-Line y eleva todavía más el nivel. Añade llantas de 20 pulgadas, Head-up Display, acceso sin llave, volante calefactado y asientos calefactados. Los revestimientos suaves y las costuras refuerzan su presentación.