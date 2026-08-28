CF Moto pone toda la carne en el asador con una deportiva que desafía a las japonesas

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 06:37h.

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CF Moto se ha marcado el objetivo de destronar a las marcas más clásicas, sobre todo, a las japonesas, con una moto deportiva que es absolutamente maravillosa, y que nos parece imposible de ignorar. Y es que la 500 SR ya es una realidad, y promete convertirse en una auténtica referente del sector, gracias a su excelente combinación de prestaciones, equipamiento y precio, lo que hace que merezca tanto la pena conseguirla, siendo una apuesta sin riesgo.

En su interior se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 499 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 78 CV a 12.500 revoluciones por minuto. Es una moto que también sorprende por su ligereza, al tener un peso de 187 kilos. No está mal para su tamaño, y el objetivo de la marca china es que todo el mundo que la pruebe se sienta cómodo, y no se canse. El carenado es integral, y su estética no pasa desapercibida.

El par motor de este modelo se sitúa en 48,8 Nm a 11.000 rpm, y cuenta con sistema de inyección Bosch y acelerador mecánico. Es decir, que no incluye modos de conducción, pero sí que incorpora control de tracción y con quickshifter ascendente. El ABS lleva la firma de Continental, y se puede desconectar en la rueda trasera, y por ahora tenemos claro que va camino a convertirse en una de las oportunidades más interesantes que hay en el mercado.

El precio de la CF Moto 500 SR no supera los 3.700 euros

El plato fuerte en esta CF Moto 500 SR llega a la hora de conocer su asumible coste. Y es que no hace falta que te hipoteques para querer conseguirla, pues bastará con un total de 3.700 euros si lo que deseas es tenerla en el garaje.